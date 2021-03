Ryssen tvingas bort från IIHF: ”Fick en order”

Vladislav Tretjak är ordförande för det ryska hockeyförbundet samt sitter med i IIHF:s styrelse.

Men nu tvingas han bort från platsen i det internationella förbundets styrelse.

Antidopningsbyrån WADA beslutade under 2019 att stänga av Ryssland från all internationell idrott i fyra år på grund av den statsstyrda dopningen samt manipuleringen av dopningstester som Ryssland ägnat sig åt under flera år.

I december 2020 kom idrottens skiljedomstol CAS med beslutet att straffet sänks till två år. Det innebär dock fortfarande att Ryssland kommer vara avstängda från all internationell idrott. Därför kommer det ryska hockeylandslaget inte tillåtas spela under rysk flagg under årets hockey-VM.

Nu kommer ytterligare en effekt av CAS beslut.

Vladislav Tretjak, den tidigare stormålvakten och nuvarande ordföranden för det ryska hockeyförbundet, tvingas bort från sin plats i IIHF:s styrelse, något som bekräftas av både IIHF samt det ryska hockeyförbundet.

– IIHF fick en order från CAS som krävde att jag skulle lämna IIHF-styrelsen. I dag har jag därför lämnat ett avskedsbrev till IIHF, säger Tretjak i ett uttalande.



ANNAN RYSK LEGENDAR KAN TA HANS PLATS

Tretjak vann OS tre gånger och VM tio gånger som målvakt för Sovjetunionen. 68-åringen har sedan länge varit verksam inom det ryska hockeyförbundet.

– Detta är en sorglig dag för internationell hockey. Tretjak är en stor personlighet med som har uppnått stordåd både på och utanför isen. Att han själv väljer att säga upp sig för att underlätta för IIHF efter CAS beslut talar verkligen till hans karaktär. Även om han lämnar IIHF:s styrelse så kommer Tretjak fortfarande vara en viktig medlem av den internationella ishockeyfamiljen, säger IIHF-ordföranden René Fasel.

IIHF:s styrelse kommer därför att vara en person kort fram till nästa styrelseval, som är till hösten. Det ryska hockeyförbundet meddelar att man då kommer att föreslå den legendariske Pavel Bure som ersättare till Tretjak i IIHF:s styrelse.

TV: AHL-svenskarna som kan vända hem