Bekräftat: Krislaget sparkar tränaren

Buffalo Sabres är sämst i hela ligan och åkte inatt på sin tolfte raka förlust. Nu går klubben ut via sitt Twitterkonto och meddelar att huvudtränaren Ralph Krueger får lämna sitt uppdrag.

Buffalo har bara tagit 16 poäng på 28 matcher. Vem som nu tar över och som ska försöka få ordning på krislaget är ännu oklart. Den assisterande tränaren Don Granato uppges dock kliva in som tillfälligt huvudansvarig för NHL-jumbon.

Enligt Buffalojournalisten John Vogl kan det dock bli en intern lösning där Don Granato tar över som interimtränare.

Head coach Ralph Krueger has been relieved of his duties. pic.twitter.com/IymNcxg7B3