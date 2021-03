Förre Färjestadsstjärnan gör NHL-debut i natt

I natt kommer Oskar Steen att få snöra på sig skridskorna för en NHL-match för första gången i sin karriär.

23-åringen från Karlstad har flyttats upp till Boston Bruins och lagets coach Bruce Cassidy bekräftar för Bruins Twitter-konto att Steen kommer att vara med i laguppställningen till nattens match mot Pittsburgh Penguins.

#NHLBruins pregame updates per Bruce Cassidy:



Daniel Vladar will make his first career start in goal.



Oskar Steen will make his NHL debut. He'll sub in for Anders Bjork alongside Nick Ritchie and Charlie Coyle.



Tuukka Rask skated again today and is "trending well." pic.twitter.com/fFDpXu4AuO