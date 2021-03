Det stundar kval och slutspel och en vår med oerhört mycket drama och idrott på blodigt allvar. Därför känns det klart rimligt att ta ett djupt andetag, ta livet lite med en klackspark och avnjuta lite kultur innan allt allvar brakar löst.



Hockeyettans sympatiske ligachef Mats Johansson är för de allra flesta som har med ligan att göra mer känd under sitt smeknamn - ”Horndal”. Namnet på den lilla ort i Dalarna som är hans hemvist.



Men faktum är att han inte är den enda storprofilen från samhället det där det bor i runda slängar tusen pers.



Från Horndal härstammar dessutom rockorkestern Horndal som på sin senaste skiva berättade historien om ”hur hela Horndal gick i spillror när järnverket stängde 1977”. En mörk historia och musiken låter därefter.



Alldeles, alldeles nyligen lösgjorde gruppen sin senaste singel Horndal,s Blodbad. En titel som förstås blir ofrivilligt komisk för oss som främst associerar Horndal med chefen över de sportsliga frågorna i ligan vi älskar.







Mats Johansson, det namnet delar den gode ligachefen för övrigt dessutom med skandalbandet Mustaschs basist. Men även denne är mer känd under sitt smeknamn än sitt alldagliga tilltalsnamn. I det fallet är det ju ”Stam” vi snackar om.



* * *



När vi ändå är inne på spåret kultur (minst lika viktigt som idrott!) är det förstås också på sin plats med ett hedersomnämnande av Forshaga.



Ni har förstås inte missat Jerusalema Dance Challenge som blivit viral och spridits som en löpeld över internet det senaste året. Det går knappt att öppna Youtube utan att bli överöst av olika versioner av dansen.



Tillslut hittade den in i Hockeyettan också...och det var Forshaga som tog tag i taktpinnen.









* * *



Men som sagt, det stundar slutspel och kval och en vår som förhoppningsvis kan bli ganska het även om det ständiga hotet från pestsmittan hela tiden finns där i kulisserna. Vi får hoppas på en utgång som gör att det går att ta det i mål.



Men säsongen är ungefär en månad försenad. Det innebär att de klubbar som fortfarande är i spel måste hålla fast i sina trupper betydligt längre än vad det från början var planerat.



För en hel del innebär det ökade kostnader. Pengar som det inte är helt givet att de kan hämta igen med tanke på att läktarna i slutspelet och kvalet kommer gapa precis lika tomma som under stora delar av säsongen.



Inför att säsongen skulle starta gjorde jag en rundringning till alla klubbar i Hockeyettan och ställde en hel del ganska intressanta frågor, en av dem var ”hur långa kontrakt skriver ni?” och blickar man tillbaka på svaren där kan konstateras att det inte är särskilt många som hade kontrakt utformade för spel i mars, eller för den delen april som det nu kommer bli för många.



