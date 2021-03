Experten: ”Det kan ha kostat deras plats i ligan”

I kväll inleds den ångestladdade play out-serien mellan Väsby och Kristianstad.

Hockeysverige.se:s allsvenske expert Joakim Englund tror på en dramatisk matchserie – där storstjärnans Raphaël Laovies hjärnsläpp kan få ödesdigra konsekvenser för Väsby.

– Det är oförsvarligt. Det här kan slå Väsby dyrt, menar Englund.

De har haft 52 grundserieomgångar på sig för att inte hamna i den här situationen, men nu står Väsby och Kristianstad bara tre förluster från en tillvaro i Hockeyettan nästa säsong.

Till skillnad från tidigare år avgörs kvalet, eller play out-spelet, om man så vill, i en matchserie i bäst av fem matcher. Det är något som inte faller hockeysverige.se:s hockeyallsvenska expert Joakim Englund i smaken.

– Jag kan tycka att bäst av fem är lite tråkigt och jag förstår inte varför man valt att lägga play out-spelet i bäst av fem. För klubbarna är det ju säsongens viktigaste matcher. Att då göra det till bäst av fem, samtidigt som man inte har någon egentlig tidsplan att förhålla sig till, så borde den gå att kunna spela i bäst av sju, i alla fall, säger Englund.

Joakim Englund. Foto: Ronnie Rönnkvist

Han medger dock att han är ambivalent i frågan.

– Kvalserien har sin tjusning och genererar ett större intresse, tror jag. Sen gillar jag matchserier, där det blir en stor rivalitet och man åker runt och är förbannad på allt och alla i motståndarlaget under några veckor. Det brukar kunna tända till lite extra i matchserier.

– Det ska bli kul att följa, ändå. Om man ser till hela ligan är det här två ganska ”gråa” lag med kort allsvensk historik. Allsvensk status betyder jättemycket för båda de här klubbarna och jag tror att det lag som förlorar kommer ha svårt att ta sig upp i närtid.

Att det blev just Väsby mot Kristianstad som möts i play out-spelet är ingenting som förvånar Englund.

– Jag tippade båda sist och näst sist inför säsongen. Det är de två färskaste lagen i ligan och det tar tid att etablera sig. Jag är inte förvånad att det är Väsby och Kristianstad som gör upp om det.

"ETT DRAG FRÅN VÄSBYS SIDA"

Inför säsongsavslutningen valde Väsby att göra förändringar på tränarbänken, där huvudtränaren Viktor Tuurala fick tacka för sig och se sig ersättas av Moras tidigare kvalhjälte på tränarbänken, Mats Lusth.



– Han har onekligen varit i den här positionen förut. Han kom in sent med Mora och lyckades rädda det kontraktet. Som utomstående har man dock ganska dålig insyn på just tränaren och den positionen. Men jag tror att det är ett drag från Väsbys sida för att få ordning på defensiven. Det är nog främst det man vill råda bot på, säger Englund.

Väsby, anförda av nordameriknarna Raphaël Lavoie och Colin Smith, har ett offensivt övertag gentemot Kristianstad, enligt Englund.

– De har en offensiv spets och de kommer att göra mål framåt. Grejen är att de måste hålla ihop det bakåt. Man ska inte behöva göra sex mål för att vinna en hockeymatch, utan det ska kunna räcka med hälften. Nyckeln för Väsby blir att hålla sig undan från att göra större misstag. Mål kommer de att göra, frågan är om de kan hålla tätt bakåt.

Mats Lusth. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

"DET ÄR OFÖRSVARLIGT"

Väsby kommer dock att tvingas klara sig utan storstjärnan Lavoie under de två inledande matcherna av matchserien mot Kristianstad, då en slewfoot och ett slagsmål i grundseriens näst sista omgång mot Almtuna.



Ett hjärnsläpp från Lavoies sida, som kan komma att kosta Väsby sin allsvenska status, menar Englund.

– I slutändan kan det ha kostat deras plats i ligan. Definitivt. Lavoie är en av seriens bästa spelare med ett ruskigt skott, så han är ett jättevapen i offensiva situationer. Att han missar två matcher är ett jätteavbräck för Väsby. Det är 40 procent av maxantalet matcher...

– Man har inte den bredaste truppen, heller. Utan Lavoie måste de in med en trettonde forward i truppen och det är rätt stor skillnad på en av ligans toppspelare och Väsbys trettonde forward.

– Han är den här matchseriens bästa spelare och det är väldigt klantigt av honom att sätta sig själv och laget i den positionen. De hade inget att spela för och så går han ut och gör det han gör. Det är oförsvarligt. Det här kan slå Väsby dyrt.

Raphaël Lavoie. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

CLANG - EN NYCKEL

Kristianstad slutade på sista plats i den hockeyallsvenska tabellen med 42 inspelade poäng på 52 spelade matcher. Poängkungen i grundserien blev, i överlägsen stil, William Pethrus med sina 32 poäng (5+27).

Försvaret, tillsammans med Guldgallret-vinnande målvakten Calle Clang blir nycklarna för en säkrad allsvensk status för Kristianstad.



– Det gäller verkligen att de håller en tät defensiv och tar vara på de chanser som dyker upp. Kristianstad var i samma sits förra året innan säsongen avbröts, så de vet ju egentligen vad det är som väntar. De är förberedda på ett ganska bra sätt.

Målvakter betyder alltid mycket för sina lag. Hur mycket betyder en sådan som Calle Clang för Kristianstad i det här sammanhanget?

– Han är jätteviktig. Han är Kristianstads överlägset viktigaste spelare i den här matchserien. De saknar en offensiv spets och de är som sagt ett ganska grått lag rakt igenom. Ska de vinna mot Väsby måste defensiven sitta och där har Clang en stor roll att spela. Annars blir det uttåg ur Hockeyallsvenskan.

Calle Clang, Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån

Trots att Kristianstad skrapade ihop åtta poäng mindre än Väsby i grundserien tror Englund att det är Skånelaget som kommer att spela hockeyallsvenskt även säsongen 2021/22.

– Jag tror att Kristianstad vinner matchserien med 3–2 i matcher. Man ska inte glömma bort att de vann tre av fyra möten under grundserien, heller.

– Jag tror att Kristianstad inte har räknat med att ha en framskjuten placering i årets hockeyallsvenska. Redan ifjol låg de i botten och de har varit inställda på kvalet ganska länge, medan Väsby nog fick upp hoppet när de vann ett par matcher och Modo darrade innan de vann derbyfajterna mot Björklöven. Då blir det en jättebesvikelse att hamna i ett negativt kval.

– Kristianstad har kunnat förbereda sig under en längre tid och jag tror att det är en avgörande faktor till att de faktiskt tar hem det här

TV: De fem hetaste deadlinevärvningarna i HockeyAllsvenskan