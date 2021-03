Poäng direkt – i första NHL-matchen på tre år

Sebastian Aho fick chansen i 22 NHL-matcher under sin debutsäsong i Nordamerika, men efter det har speltiden i New York Islanders uteblivit.

Den 18 mars 2018 var senast som den Sävarfödde backen fanns med i Islanders laguppstälning i en NHL-match, men efter att både Jean-Gabriel Pageau och Noah Dobson placerats på Islanders covidlista så dök chansen äntligen upp igen i mötet med New Jersey Devils.

– Det var lite annorlunda. Jag värmde bara upp därute på isen som jag gjort nu i en hel del matcher och tog av mig utrustningen efteråt. Direkt jag hade tagit av mig min utrustning fick jag veta att jag skulle spela, säger Aho på presskonferensen efter matchen.



"DET VAR VÄLDIGT KUL"

Svenskbacken tackade för förtroendet genom att skjuta ett skott som Kieffer Bellows kunde styra in till 1–0 efter bara fyra minuters spel. Totalt blev det en bit över tio minuters istid för 25-åringen.



– Det var väldigt kul. Jag har inte spelat hockey på över ett år, men det kändes ändå okej. Jag gjorde några bra saker därute och några mindre bra saker, men det kan man kanske förvänta sig, säger Aho,



Aho har varit en del av New York Islanders lag sedan säsongen drog igång, men har inte spelat några matcher förrän i kväll. Stunder som nattens inhopp mot Devils är vad som hållit motivationen uppe.

– Man vill alltid komma ut och spela, men tyvärr kan inte alla spela hela tiden. Jag försöker bara hålla mig redo när chansen dyker upp och i kväll kom den möjligheten



Islanders lyckades vinna matchen med 3–2 efter straffar. Därmed säkrade laget sin nionde raka seger och utökar därmed sin ledning i den östra divisionen, där man i dagsläget leder divisionen fyra poäng före Washington, som dock har två matcher mindre spelade.

New Jersey Devils – New York Islanders 2–3 e. str (1–2, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1)

New Jersey: Janne Kuokkanen (5), Jahor Sjaranhovitj (5).

New York: Kieffer Bellows (3). Brock Nelson (12).