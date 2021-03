Bröt handen efter slagsmål – blir borta länge

Det var i mötet med Vancouver Canucks förra veckan som Montréals Ben Chiarot kastade handskarna mot J.T. Miller. Bråket varade bara i några sekunder men det blev minst sagt kostsamt för Chiarot.

Han träffade nämligen Millers hjälm/visir med ett slag och nu är det bekräftat att 29-åringen blir borta mellan sex till åtta veckor på grund av en bruten hand.

Chiarot har opererats och nu väntar alltså rehab.

I år har Chiarot spelat 25 matcher och svarat för fem poäng (1+4).

