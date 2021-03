Svensktalangen briljerar i AHL

David Gustafsson inledde säsongen i Tingsryd, där han gjorde 17 poäng på 16 matcher. Han har även fått speltid i NHL, där det blivit fyra poänglösa matcher i Winnipeg Jets.

Men i AHL går svensken urstarkt. I nattens 4-2-seger mot Stockton Heat gjorde Manitona Moose-centern 1+1. Det var hans första mål i AHL den här säsongen. Poängmässigt snittar han dock en per match. På sex matcher har Gustafsson gjort 1+5.

Förra säsongen gjorde den tidigare JVM-stjärnan sju poäng på 13 matcher i AHL.

Heinola to Samberg to Gustafsson to the back of the net.



