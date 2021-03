Tampas glädjebesked: Superstjärnan på is igen

Han har missat hela den nuvarande säsongen på grund av höftproblem. Nikita Kutjerov skulle missa hela grundserien var det sagt men kanske kan han vara tillgänglig tidigare än så.

Kutjerov har nu gått på is och inte bara tränat själv, utan även med laget. Det meddelar Tampa-journalisten Bryan Burns.

Nikita Kucherov is on the ice as the #Bolts set to start morning skate. Skated on his own for over an hour before rest of team came out. He’s remaining on the ice for practice.