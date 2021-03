Klart: Svensken stannar i ryska storklubben

Efter tre säsonger i Nordamerika valde Oscar Fantenberg att dra till KHL och SKA St. Petersburg. Nu står det klart att 29-åringen blir kvar i den ryska storklubben då man har kommit överens om ett nytt tvåårskontrakt.

Fantenberg har i år spelat 37 matcher i grundserien där det blev ju assistpoäng. I Gagarin Cup är laget vidare till kvartsfinal och där väntar Spartak Moskva.

Oscar Fantenberg is staying in Saint Petersburg!



The Swedish defenseman, who joined SKA earlier this season, has extended his contract with our club for two more years.



The new deal runs until 30 April 2023. Great news! #hcSKA pic.twitter.com/ldZnvS42RL