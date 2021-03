Överlistade förre lagkompisen – toppar interna poängligan

De spelade för samma lag i höstas när båda två var utlånade till Södertälje från sina respektive NHL-klubbar. I natt ställdes Lukas Vejdemo och Filip Gustavsson mot varandra i AHL – och det var 25-årige Vejdemo som drog det längsta strået.

Med drygt fem minuter kvar av mittperioden lyckades centern överlista Gustavsson efter en tilltrasslad situation framför Belleville-målvakten.

Ce n’est pas ce qui était prévu mais on va le prendre!



Not how we planned it but we'll take it! #GoRocket pic.twitter.com/T5j9PRK6dL