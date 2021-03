Det är nu klart vilka topp sex-lagen blir i HockeyAllsvenskan.

Då tittar Joakim Englund närmare på hur de sex klara kvartsfinallagen har spelat mot varandra.

Två omgångar återstår av 20/21 års grundserie. De sex översta placeringarna, vilka innebär en plats i kvartsfinalen, är redan klara även om inbördes placeringar mellan dessa kan skifta.

För att nå SHL gäller det att vara bättre än sina motståndare i tre raka ”bäst av”-serier. Kvartsfinalen spelas i bäst av fem medan semifinalen och finalen avgörs i bäst av sju matcher. Lägg därtill två åttondelsfinaler, mellan lagen på plats sju till tio, som avgörs i bäst av tre möten.

GÄLLER ATT VAR BÄTTRE ÄN ANDRA TOPPLAG

Det innebär att kvartsfinalerna blir fulltaliga med åtta lag där de tre bästa lagen får välja motstånd bland de fyra sämst placerade lagen. Laget som placerar sig på fjärde plats får det lag som ingen annan har valt men har ändock hemmaplansfördel.

Jag har roat mig med att kolla hur lagen som kommer sluta topp sex har spelat inbördes mot varandra. Nu är allt annat ovidkommande som exempelvis att Björklöven förlorat sina tre senaste möten mot bottenlaget Väsby.

Från nu och framåt gäller det att vara bättre än det andra topplaget man ställs emot, precis som det gäller för Väsby och Kristianstad att vara bättre än sina motståndare i play out-spelet. Väsby som för övrigt förändrade på tränarsidan där Viktor Tuurala och Nicklas Pettersson arbetsbefriades på torsdagen. Istället plockar man in den gamla räven Mats Lusth som sedan tidigare har positiva erfarenheter av liknande situationer. Så sent som 18/19 klev han in och räddade Moras SHL-kontrakt. Kan han lyckas med samma bedrift igen?

Timrå 19 matcher 38 poäng Björklöven 19 matcher 37 poäng Västervik 19 matcher 30 poäng Mora 19 matcher 25 poäng BIK Karlskoga 20 matcher 23 poäng Södertälje 20 matcher 21 poäng

OROVÄCKANDE FÖR SÖDERTÄLJE OCH KARLSKOGA

Av den här tabellen går det givetvis att dra en hel drös med slutsatser. En slutsats är att Björklöven presterat betydligt bättre mot topp-motstånd än vad man gjort i övrigt. Exempelvis snittar man 1,74 poäng under säsongens alla 50 matcher medan snittet skjuts upp till nästan 1,95 mot motståndet som nu är kvalificerat för kvartsfinal. Starka papper, minst sagt.

Andra slutsatser man kan göra är att BIK Karlskoga och Södertälje endast mäktat med strax över en poäng i snitt mot just topplagen. Oroväckande!

Beroende på vilka lag som går segrande från åttondelsfinalerna, där sjuan möter tian och åttan möter nian i bäst av tre matcher, ser nog Mora gärna att man passerar BIK eller Björklöven för att nå fjärdeplatsen. Av två orsaker; hemmaplansfördel i kvartsfinalserien och inte minst för att, per definition, undvika att bli valda först av alla. Det skulle i sådana fall innebära att man ställs mot seriesuveräna Timrå som har fyra enkla segrar över masarna. Med enkla segrar syftar jag på att i den jämnaste matchen lagen emellan har det skiljt tre baljor.

Angående hur jag tror lagen kommer att välja motstånd får jag återkomma till när åttondelsfinalerna är färdigspelade. Spännande värre!

