Superstjärnan sköt sitt 20:e mål – för femte året i rad

I NHL:s skytteliga drar Auston Matthews ifrån. Inatt kom en ny dubbel från den amerkanske superstjärnan som nu har gjort 20 mål – för femte året i rad. Med det har han gjort fem fler än Tyler Toffoli och Connor McDavid.

23-åringen har dock haft problem med en handled den senaste tiden och missat några matcher. Tidigare i veckan talade tränaren Sheldon Keefe om att det påverkade Mathhews skott. Det var dock inget som märktes inatt.

– Så fort du kommer ut på isen så försvinner det. Det kändes bra idag, svarade han på frågan om skadan stör honom.

Matthews två mål räckte dock inte till seger för Toronto. Laget tappade både en 1-0- och 2-1-ledning. Winnipeg vann till slut med 4-3 efter att Connor Hellebuyck, som blev utbytt i matchen innan, räddat 36 skott.

– Connor var fantastisk. Man vet vilken Connor Hellebuyck man får när han har blivit utbytt i matchen innan. Han gjorde några riktigt viktiga räddningar, framförallt i slutet. Han är så lugn och är vår klippa, sa segerskytten Mason Appleton efter matchen.

Segern för Winnipeg gjorde att laget klättrade upp till en andraplats i North Division.

