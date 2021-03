Panarin återvänder – efter anklagelserna

Det har gått lite drygt två veckor sedan Artemij Panarin tog en paus från ishockeyn och lämnade New York Rangers tillfälligt för att ta hand om ett personligt ärende.

Detta efter att hans tidigare tränare Andrej Nazarov anklagat Panarin för att ha misshandlat en 18-årig tjej när han spelade i KHL för tio år sedan.

Anklagelserna kom bara en månad efter att Artemij Panarin öppet visat sitt stöd för den ryska oppositionsledaren Alexei Navalny. Panarin har tidigare också uttalat sig negativt om Rysslands president Vladimir Putin vid flera tillfällen, samtidigt som Nazarov är en stor Putin-supporter.



Rangers släppte ett uttalande där den ryske storstjärnan förnekade att detta hänt.

”Aremij vill kraftigt förneka alla anklagelser som målas upp i denna fabricerade historia. Detta är en tydligt en skrämseltaktik som används mot honom på grund av hans frispråkighet kring nuvarande politiska händelser.

Artemij är naturligtvis skakad och orolig och kommer därför att ta ledigt från laget under den närmaste tiden. Rangers stöttar Artemij och kommer att jobba tillsammans med honom för att identifiera källan till dessa felaktiga anklagelser”, skrev Rangers.



Efter att ha tagit en paus på obestämd tid är Artemij Panarin nu tillbaka hos New York Rangers igen. Under onsdagen lade klubben ut ett klipp på Twitter där de visar hur ryssen tränar med resten av laget igen.

Ett efterlängtad besked för Rangers eftersom att laget har haft det tufft utan honom.

Say it with us:



PRIVET, BREADMAN. pic.twitter.com/VANV62fn6r