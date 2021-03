Stjärnmålvakten stoppade det mesta – när Florida vann

Florida Panthers besegrade I natt Columbus Blue Jackets med 4-2 för att säkra sin fjärde raka vinst.

Florida-svenskarna stod för en varsin poäng men det var ryssen Sergej Bobrovskij som säkrade segern för Panthers.

– Han var overklig ikväll, säger Florida-spelaren Juho Lammikko om målvaktens insats.

Florida går som tåget och säkrade i natt den fjärde raka vinsten efter att de slagit Columbus Blue Jackets med 4-2.

Svenskarna Patric Hörnqvist och Alexander Wennberg var återigen inblandade i vinsten och stod för en varsin poäng i matchen.

Utan stjärnmålvakten Sergej Bobrovskij hade det däremot inte blivit någon vinst i natt. Den ryske 32-åringen stoppade 38 av 40 skott och blev stor matchhjälte.

– Det var definitivt en bra match. Jag tog många skott och killarna hjälpte mig verkligen. Jag visste att Columbus är ett riktigt bra, hårt arbetande lag och att de kommer att lägga pucken på nätet och arbeta runt målet, säger Bobrovskij till NHL.com.

Även lagkamraten Juho Lammikko valde att hylla den fina målvaktsinsatsen efter matchen.

– Han var overklig i kväll. Han gjorde flera enorma räddningar, särskilt i den tredje perioden. Det var kul att se honom spela, verkligen häftigt, säger den 25-årige finländaren efter matchen.

Florida hänger med i toppen av den centrala divisionen där det endast är två poäng upp till starka Tampa Bay Lightning.

"JAG HATADE DEN ANDRA PERIODEN"

Från Columbus-lägret var det inte lika glada miner efter matchen. Tränaren John Tortorella var efter matchen minst sagt missnöjd med lagets prestation.



– De första minuterna hade vi det svårt offensivt men jag tyckte att vi växte in i matchen. Jag hatade den andra perioden defensivt. Jag hatade hur vi försvarade under den andra perioden. Hatade hur mjuka vi var under den andra perioden defensivt, säger tränaren ilsket efter matchen och fyller i:

– I andra änden spelade vi riktigt bra offensivt men vi kan bara inte försvara det sättet, punkt. Vi kan inte försvara på det där sättet.

Columbus Blue Jackets – Florida Panthers 2–4 (0–1, 1–2, 1–1)

Columbus: Michael Del Zotto (2), Oliver Björkstrand (8).

Florida: Patric Hörnqvist (10), Owen Tippet (2), Juho Lammikko (3), Carter Verhaeghe (9).