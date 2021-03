Experten om Brynäs: "Inget man önskar ens sin värsta fiende"

Per Svartvadet är orolig för Brynäs - både här och nu och för vad som händer med klubben om de åker ur. För hockeysverige.se ger Sveriges Radios expert sin syn på klubbens läge.

– Den situationen som Brynäs och sportchefen Micke Sundlöv är i nu är inget man ens önskar sin värsta fiende, säger Svartvadet.

Brynäs har haft en både rörig och tung säsong. Inför kvällens viktiga möte med Linköping ligger laget näst sist. Skulle laget hamna där då serien är slut väntar kval för att hålla sig kvar i SHL. Inför säsongen byggde ändå Brynäs ett på pappret starkt lag. In i truppen kom bland andra starka namn som Patrik Berglund och Simon Bertilsson.

Radiosportens Per Svartvadet trodde ändå inte att Brynäs, trots starka nyförvärven, skulle vara ett topplag den här säsongen.

- Naturligtvis såg jag att truppen var ganska spetsad genom fansens värvningar och lite sådant, säger den tidigare NHL-spelaren till hockeysverige.se och fortsätter:

- Jag tyckte att det såg väldigt intressant ut även fast jag inte hade Brynäs så högt upp i tabellen med tanke på förra säsongen och att det varit och lite struligt runtomkring. Det är svårt att få till hierarkin i gruppen så pass snabbt. Även fast truppen såg bättre ut än mitt tips så var jag lite försiktig. Truppen såg helt okej ut, men det är en annan sak att få ihop det också.

Per Svartvadet. Foto: Ronnie Rönnkvist

Tror du att Brynäs slog sig lite till ro då både Patrik Berglund och Simon Bertilsson anslöt till truppen?



- Nej, det tror jag ändå inte. Man vet aldrig när trupperna ska byggas, hierarkin och hela den biten innan allt satt sig. Med facit i hand har nu Brynäs lastat in allt för många spelare för att få en harmoni i gruppen

När du ser till tabelläget och den position Brynäs befinner sig i, hur ser du då på lagets prestation den här säsongen?

- Den är under all kritik. Brynäs har på pappret en jättebra trupp. Bra ställt på målvaktssidan vilket har räddat dom under i stort sett hela säsongen. Backsidan, nu ser den både spetsig och bred ut. Sedan tror jag att Brynäs idag har 18-19 forwards på kontrakt. Dessutom är dom flesta namnkunniga.

"SKULLE HA HÅLLIT DET INTERNT"

Trots att Per Svartvadet är kritisk till lagets prestation kan han se några spelare som hållit en hög jämn nivå över hela säsongen.

- Samuel Ersson har varit fantastiskt bra under hela säsongen. Han har egentligen knappt haft någon dipp. (Anton) Rödin har varit bra då han varit frisk. Han har drivit på offensiven fantastiskt bra.

- Sedan tycker jag Nicklas Danielsson där det var i valet och kvalet om han skulle få vara kvar och som gick ner i lön, har producerat. Framför allt har han varit frisk, kry och producerat när dom andra varit sjuka eller skadade. Det är tre spelare som jag tycker verkligen har stuckit ut.

Samuel Ersson får beröm av Svartvadet. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Brynäs har haft en rad skador på viktiga spelare och även haft flertalet uppehåll på grund av Coronan både i laget och i andra lag. Det här ska inte behövt ha påverkat laget allt för mycket enligt Svartvadet.



- Det är aldrig bra då det blir hackigt i schemat som det varit tack vare pandemin den här säsongen. Samtidigt är det andra klubbar som Malmö, Oskarshamn, Djurgården och fler med dom som haft flera avbrott.

- Det jag tycker att Brynäs kunde skött lite bättre är att man inte utåt sett fokuserat så mycket på just den grejen. Oftast blir det att spelarna läser och hör det där. Då smyger det sig in en form av trygghet ”Visst är det så och det är vad det beror på”. Visst har Brynäs blivit drabbade av skador och avbrotten, men jag tycker att man skulle hållit det internt och ledningen inte sagt så mycket om att stänga liga, att det är osportsligt och så vidare. Där kunde man kanske synkat ihop sig lite bättre uppe ifrån ledningen ner till ledarna i spelatruppen.



Upplever du att det ändå finns en lugn och ro i ledningen och föreningen?

- Jag tycker att det varit ganska rörigt. Då är det bara hur jag har sett det utifrån. Man kan tänka sig att det då är ännu rörigare invändigt i Brynäs. Brynäs har jobbat med det här under många år och har en historik bakåt i tiden där det varit lite falanger hit och dit. Den stämpeln, även om dom försöker, är svår att få bort från en anrik förening som Brynäs ändå är.

- Det visar om inte annat resultatet av det antalet spelare dom har använt och uttalanden personer i olika ledande positioner gör, att det inte är harmoni i hela föreningen.

"HAR ANAMMAT SPELIDÉN"

Per Svartvadet tror, trots resultatet, att coachen Peter Andersson har laget med sig i sitt arbete.

- Peter gjorde ett jättebra resultat i Malmö. Han är en krävande och väldigt tydlig coach. Det är mer att det har tagit tid för honom att sätta sin spelidé.

- Jag tycker ändå att killarna har köpt hans spelidé lite grann. Däremot tycker jag Brynäs är lite passiva i egen zon, att man står stilla och försvarar sig och hoppas att det inte ska bli några klara målchanser. Dom har anammat spelidén, som Peter försökt sätta, så gått det går på en halv säsong. Förhoppningsvis blir det bättre om Peter får vara kvar där under flera säsonger och får välja spelarna han vill ha.

Peter Andersson. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Vad ser du att Brynäs gjort riktigt bra den här säsongen?



- Framför allt tycker jag dom är duktiga på att komma till vassa avslut. Dom skjuter inte så mycket skott, men är giftiga när dom får avsluten. Dessutom tycker jag att dom är väldigt bra i powerplay också.

- Nu är dom kanske inte bästa laget procentmässigt. Jag tycker att dom har ett bättre powerplay än vad procenten visar. När dom har powerplay sätter dom tryck och får, så att säga, bra grepp om matchen även om dom inte gör mål. Sedan tycker jag, som sagt var, att målvaktspelet varit bra.

"SPELARNA SKÄMS - EKONOMISKT STÅLBAD"

Du har själv spelat många tuffa och viktiga slutstrider, hur tror du killarna i och kring gruppen mår just nu?

- Dom mår absolut inget bra. Samma som deras kollegor i HV71 och Linköping. Laget som förmodligen mår bäst av lagen där nere är, med tanke på tabelläget, Oskarshamn eftersom dom har en mental inställning att det kommer vara en tuff säsong och man antagligen får kvala.

- I ett sådant här läge kan det vara en väldig stress, panik och mycket att folk titta på varandra för att se vem som ska göra det. Man kollar på andra resultat, hur det går för konkurrenterna. Samtidigt är det lätt att peka finger åt dom som får spela men inte levererar.

- Brynäs, som har spelat färre matcher, kan känna en trygghet i det okej ”vi har några matcher upp”, men dom matcherna ska också vinnas. Det blir stressat om man inte vinner dom här matcherna man har upp och till slut ligger man då på samma poäng, men med lika många spelade matcher.

- Jag tror inte att det är en unik situation för just Brynäs, men det är antagligen stressat i framför allt dom tre lagen, Linköping, HV71 och Brynäs.

Om Brynäs skulle tvingas att lämna SHL vad tror du det skulle betyda för klubben och Gävle som stad?

- Tyvärr måste jag säga att jag har erfarenhet av det och vet hur tufft det är. Framför allt om det skulle ske för Linköping, HV71 eller Brynäs, som är en mer anrik förening om än dom två andra.

- Spelarna skäms, ledningen är inte förberedd, ekonomiskt stålbad, bygga en helt ny trupp, intresset dyker lite grann, dom som har siat om att laget varit felbyggt får rätt…

- Den situationen som Brynäs och sportchefen Micke Sundlöv är i nu är inget man ens önskar sin värsta fiende.

