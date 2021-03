Covid-19 satte stopp – nu ska slutspelet återupptas

NWHL tvingades pausa Isobel Cup-slutspelet på obestämd tid i februari efter coronautbrott bland lagen och oroa för spelarnas säkerhet. Metropolitan Riveters drog sig ut ur slutspelet på grund av smittorisken.

Nu, på internationella kvinnodagen, kommer det efterlängtade beskedet att slutspelet kommer att återupptas och att Isobel Cup ska delas ut.

Slutspelet ska avgöras 26-27 mars då semifinalerna spelas den 26:e och finalen den 27:e. Matcherna ska spelas i Warrior Ice Arena som är en av Boston Bruins träningsanläggningar. Slutspelet ska också livesändas på nationell TV.

The completion of the National Women’s Hockey League (NWHL) Isobel Cup Playoffs, presented by @Discover, will take place March 26-27 at @WarriorIceArena in Brighton, Massachusetts on @NBCSports! #InternationalWomensDay



Details: https://t.co/I3NvT1GJXL pic.twitter.com/o9qJVpfK0e