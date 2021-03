LISTA: KHL-svenskarna med utgående kontrakt

21 svenskar i KHL sitter på utgående avtal.

Här synar Robin Olausson varje spelares situation – och var de kan tänkas hamna nästa säsong.

Ett 30-tal svenska spelare har spelat i KHL, världens näst bästa hockeyliga, den här säsongen.

Men hur många kommer egentligen att bli kvar där?

För tillfället är det 21 svenskar som har utgående avtal i den kontinentala ligan och här analyseras varje spelares situation – och var de kan komma att spela nästa säsong.

Adam Reideborn, AK Bars Kazan

Den 29-årige stockholmaren ser ut att ha anpassat sig riktigt bra till livet i Ryssland samt KHL-hockeyn. Den förre Honken Trophy-vinnaren inledde hyfsat bra under sin debutsäsong i AK Bars Kazan men under årets säsong har han tagit ett stort kliv framåt och varit en av ligans bästa målvakter.

Hade en räddningsprocent på 93,1 (femte bäst i KHL) och 1,82 insläppta mål per match (tredje bäst). Det skulle vara en stor överraskning om Reideborn inte blir kvar i KHL.

Mikael Wikstrand, AK Bars Kazan

För lagkamraten Mikael Wikstrand är det dock en mer osäker framtid. Han gjorde en riktigt fin säsong i fjol med 32 poäng på 52 matcher men backen har haft det tyngre den här säsongen med 13 poäng på 39 matcher och det är därför oklart ifall 27-åringen blir kvar i Kazan.

Samtidigt har Färjestads general manager Peter Jakobsson bekräftat att man ligger i förhandlingar med sin förre lagkapten om en återkomst till Karlstad.

– Ja, det är klart vi börjat prata i såna termer. Någon gång måste man börja göra det för att ha något att eventuellt kunna ta ställning till, har Jakobsson tidigare sagt till Värmlands Folkblad.

Mikael Wikstrand. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Linus Videll, Barys Nul-Sultan

Forwarden ser ut att ha hittat en bra roll i Kazakstan då den 35-årige forwarden har stått för 66 poäng på 96 matcher och varit en av lagets bästa poängplockare under sina två säsonger i Barys. Har tidigare ofta kopplats ihop med en flytt hem till Södertälje men så som han spelar känns det som att en fortsättning i den kazakiska klubben kan ligga nära till hands.

Jakob Lilja, Barys Nul-Sultan

Lämnade NHL efter endast en säsong och skrev på för Barys Nul-Sultan. Där har han gjort succé och hans 20 mål var bäst av alla svenskar i KHL den här säsongen. Framgången gör att en flytt hem till Sverige ser ut att vara långt bort. Lär vara intressant för en fortsättning i klubben – om han inte lockas av en flytt till en större klubb inom KHL.

Viktor Svedberg, Barys Nul-Sultan

Tyvärr för backbjässens del har han varit skadedrabbad de två senaste säsongerna och bara kommit till spel i 38 matcher för Barys sedan hösten 2019. När han väl har spelat har han dock varit en nyckelback för KHL-laget som får lugga mycket speltid. Har tidigare öppnat för att byta till det kazakiska landslaget och känslan är att det lär bli en fortsättning i Barys.

Lars Johansson, CSKA Moskva

Lasse Johansson är en av KHL:s bästa målvakter och har spelat fyra raka säsonger i CSKA Moskva. Den här säsongen hade han lägst insläppta mål per match i hela ligan, 1,59, och det är tredje säsongen som han är bäst i den noteringen. Har inlett KHL-slutspelet lysande med endast ett insläppt mål på de första tre matcherna. Allt annat än en fortsättning i CSKA vore en jätteskräll.

Lars Johansson. Foto: Geisser/Bildbyrån

Mario Kempe, CSKA Moskva

Har dragits med skadebekymmer den senaste tiden och missat inledningen av slutspelet, kan återvända till spel om CSKA går långt. Har gjort det ganska bra i topplaget när han väl har fått spela och skjutit elva mål och 22 poäng på 34 matcher vilket borde öppna för en fortsättning i KHL, annars kan säkert en flytt till Schweiz locka.

Oscar Lindberg, Dynamo Moskva

Ingen KHL-svensk gjorde mer poäng än Oscar Lindberg den här säsongen. Skellefteå AIK har varit tydliga med sitt intresse för att plocka hem 29-åringen men med tanke på hur bra han har spelat den här säsongen känns det mer troligt att det blir en fortsättning i Ryssland.

Magnus Pääjärvi, Dynamo Moskva

Nja, det har inte blivit någon succé för Pääjärvi i KHL. Han inledde med 19 poäng på 39 matcher i fjol och den här säsongen har det gått sämre med 19 poäng på 50 matcher. Sedan flytten till Dynamo Moskva har det bara blivit åtta poäng på 24 matcher och frågan är om det är tillräckligt för att ge ett nytt kontrakt i KHL nästa säsong, det känns verkligen inte gjutet i sten.

Anders Lindbäck, Jokerit

Har gjort en bra säsong i finska Jokerit, även om han haft lite skadebekymmer under säsongen. Lindbäck har fått ta förstaspaden och gjort det med den äran och det borde kunna leda till att 32-åringen från Gävle får ett erbjudande från Jokerit om en förlängning.

Viktor Lööv, Jokerit

Tre Kronor-backen är inne på sin tredje raka säsong i Jokerit och har då också slagit personligt poängrekord med 19 poäng på 55 matcher. Södertäljesonen är en riktigt nyckelback för den finska klubben som snittar över 21 minuters istid per match, mest av lagets backar. Bör därför vara högaktuell för en fortsättning i Jokerit.

Viktor Lööv Foto: Tomi Hänninen/Newspix24/Bildbyrån

Anton Lander, Lokomotiv Jaroslavl

Gör sin fjärde raka säsong i KHL och Anton Lander har gjort minst 30 poäng varje gång. Trots att han är en av de främsta svenskarna i den östeuropeiska ligan så öppnar han för att flytta hem till Timrå. Han vill vara på hemmaplan när sonen ska börja gå i skolan, men det är oklart om han skulle vara beredd att flytta hem redan den här säsongen.

– Skolan börjar ju ändå för Viggo, så det har ingen betydelse alls om det är i Allsvenskan eller SHL. Jag vill spela i Timrå och det kommer jag göra. När det blir kommer vi få se sade han till Sundsvalls Tidning i februari.

Dennis Rasmussen, Metallurg Magnitogorsk

Han gick klubblös en längre tid inför årets säsong och ryktades då vara intressant för flera SHL-klubbar, bland annat Rögle BK och HV71. Det blev dock ingen återkomst till Sverige för Rasmussen som vann SM-guld med Växjö 2018. Han har dock haft en lite svajig säsong i Magnitogorsk med endast 16 poäng på 36 matcher, jämfört med de 33 och 48 poäng han gjort på sina två tidigare säsonger i Metallurg. Kan en återkomst till SHL då vara aktuell den här säsongen?

Philip Holm, Metallurg Magnitogorsk

Har kommit in och spelat 22 matcher för Metallurg sedan han värvades dit i november. Har sedan gjort det bra, fått spela ganska mycket och han utsågs även till KHL:s bästa back i januari. Eftersom att han har imponerat så bör möjligheterna till ett nytt avtal vara goda för den förre VM-guld-vinnaren.

Linus Johansson, Neftekhimik Nizhnekamsk

Tillhör inte längre Neftekhimik Nizhnekamsk då han har fått lämna efter att klubben missade slutspelet. Det blev ingen succé för landslagscentern i Ryssland som bara gjorde nio poäng på 27 matcher den här säsongen. Den tidigare FBK-kaptenen är nu klubblös och kan därför vara aktuell för en återkomst hem till Karlstad.

– Vi gillar Linus som spelare, ledare och person. Han trivs i Karlstad och Karlstad trivs med honom. Självklart ska vi göra allt vi kan för att få honom att spela i Färjestad, sade FBK:s general manager Peter Jakobsson till NWT förra veckan.

Linus Johansson. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson

Jacob Berglund, Servestal Tjerepovets

Trots att han bara är inne på sin andra säsong i KHL har Jacob Berglund redan hunnit spela för fyra klubbar. Har inte haft en optimal säsong och produktionen har gått ner jämfört med i fjol. 29-åringen har inte spelat en enda SHL-match sin karriär men har tidigare ryktats finnas på Malmös radar. Känslan är att han prioriterar en fortsättning i KHL men om det inte skulle bli så kan en återkomst till moderklubben ligga nära till hands.

Malte Strömwall, SKA St. Petersburg

I fjol gjorde Malte Strömwall succé i HK Sotji under sin debutsäsong i KHL med 21 mål och 39 poäng på 52 matcher men under årets säsong har det gått tyngre med ”bara” 16 mål och 25 poäng på 47 matcher. Strömwalls målskytte håller dock fortfarande hög klass vilket borde kunna leda till ett nytt KHL-kontrakt. Annars kanske en flytt till Schweiz?

Oscar Fantenberg, SKA St. Petersburg

Vände sig till Ryssland då han inte fick något erbjudande i NHL och det har visat sig vara ett riktigt klokt val av 29-åringen då han har fått en stor roll i storklubben SKA St. Petersburg. Faktum är att Fantenberg är den spelare som snittar mest istid per match i topplaget. Det enda som skulle kunna förhindra en fortsättning i KHL är om han skulle få ett bra erbjudande från NHL.

Emil Djuse, Spartak Moskva

Djuses 28 poäng på 45 matcher var bäst bland de svenska backarna i KHL och hans 0,62 poäng per match är faktiskt topp tio i hela ligan när det kommer till poängsnitt bland backarna. Han har fått stort förtroende i Spartak Moskva och spelar över 20 minuters istid per match, mest av alla i laget. Det känns därför långt bort att vi ska få se Djuse på en svensk is igen.

Emil Djuse. Foto: Tomi Hänninen/Bildbyrån

Pontus Åberg, Traktor Tjeljabinsk

Fick en smakstart på KHL-karriären men därefter klingade produktionen av mer och mer för Åberg som bara lyckades göra tre poäng på sina 14 sista grundseriematcher. Totalt landade han på 23 poäng på 49 matcher vilket kanske inte riktigt motsvarade förväntningarna efter att han öste in poäng i AHL i fjol. Hans NHL-rättigheter har trejdats till Pittsburgh Penguins under säsongen men det är oklart ifall en återkomst till Nordamerika är aktuell. I stället uppges en fortsättning hos Traktor Tjeljabinsk vara på bordet.

Mattias Tedenby, Vitjaz Podolsk

Tedenby fick chansen i KHL den här säsongen efter framgången i Schweiz i fjol och han har verkligen tagit den. Hans 35 poäng på 54 matcher gjorde att han var Vitjaz Podolsks tredje bäste poängplockare. Framgången borde leda till ett nytt kontrakt i KHL för den 31-årige smålänningen.

