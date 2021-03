Utspelet: ”Det är ett skämt”

Det var i fredags som Tom Wilson delade ut en ful och våldsam huvudtackling på Bostons Brandon Carlo som tvingade backen att uppsöka sjukhusvård.

Wilson undkom utvisningen för smällen vilket ledde till stor ilska hos Bruins.

Under lördagsnatten kom NHL:s disciplinnämnd med ett beslut efter att ha granskat situationen. De kom då fram till att Tom Wilson, som är återfallsförbrytare, skulle stängas av i sju matcher och tvingas avstå över 2,6 miljoner kronor i lön.

”Det som skiljer den här tacklingen jämfört med andra tacklingar är den direkta och tydliga kontakten o ansiktet och huvudet på en försvarslös spelare. Det rör sig också om en spelare med en historia av disciplinära tillrättavisningar som utnyttjar en motståndare som är i en försvarslös situation och gör det med kraft”, skrev NHL:s disciplinnämnd i domen.



Nu får dock Wilson stöd – av sin lagkapten Alexander Ovetjkin.

– Det är ett skämt, säger den ryske superstjärnan enligt Washington Posts Samantha Pell.

Ovetjkin ska sedan vidare säga att han håller med beslutet som fattades på isen – alltså att Tom Wilson inte ens skulle utvisas för tacklingen.

Tom Wilson har fortfarande möjligheten att överklaga disciplinnämndens beslut men i nuläget har han inte gjort det.

