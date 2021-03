Förre JVM-målvaktens drömdebut – blev matchens lirare

Efter att bara ha fått nöja sig med spel i farmarligans farmarliga, ECHL, under sin första tid i Nordamerika kom nu äntligen AHL-chansen för Olle Eriksson Ek.

Den tidigare JVM-målvakten vaktade kassen för första gången för sitt San Diego Gulls under lördagsnattens match mot San Jose Barracuda.

21-åringen stod då på huvudet och räddade 39 av 41 skott och såg till att matchen gick till förlängning vid ställningen 2-2. Där kunde sedan hans Gulls avgöra och Eriksson Ek blev därmed en vinnare i sin debut.

Karlstadskillen blev därmed den näst yngste målvakten i San Diego Gulls historia att vakta kassen i en vinst. Olle Eriksson Ek utsågs även till matchens lirare för sin bragdinsats mellan stolparna.

Om han fortsätter spela på samma sätt framöver lär Eriksson Ek kunna etablera sig som en AHL-målvakt och lämna ECHL bakom sig.

Have yourself a @TheAHL debut, @ekinator!



He stopped 39 shots to become the second-youngest goaltender in team history to record a win. pic.twitter.com/0GSJLiZM90