I onsdags förlorade Modo med 7-1 mot Mora.

I kväll vann Ö-vikslaget med hela 7-3 mot topplaget Björklöven.

– Hockey är inte logiskt alla gånger, säger Modostjärnan Johan Harju i C More.

Modo hade fyra raka förluster och kom senast från en 7-1-förlust mot Mora inför lördagens möte med topplaget Björklöven.

Då fick bortalaget en drömstart då de sköt fem mål på tolv minuter i inledning av matchen för att gå upp i en tidig 5-0-ledning.

De slog sedan inte av på takterna utan kunde dra ifrån och vinna med hela 7-3 mot sina rivaler.

– Det har varit konstiga matcher. Sist mot Mora var det 1-7 i baken men vi skapade nog chanser för att göra sju mål. I dag är det väl att alla chanser har gått in. Hockey är inte logiskt alla gånger men i dag har vi faktiskt varit bra också, säger Johan Harju till C More om det märkliga resultatet.

”MODO KRIGAR FÖR SIN EXISTENS”

I Björklöven var det dock inte riktigt lika muntert då Alexander Wiklund var uppgiven i sin intervju med C More.

– Första kan vi bara kasta i soptunna, det är så dåligt som alla ser. Sedan är det inte bra men bra mycket bättre, säger Wiklund.

Även Björklövencoachen Hans Wallson var klart besviken efter storförlusten.

– Det här kan hända, det är maximal utdelning för Modo och då är det tufft att käka ikapp och hålla tålamodet. Man vill ju gärna framåt och börja jaga men då tappar vi och öppnar upp ännu mer. Sedan måste han ha respekt för Modos situation, de krigar för sin existens och det visar de från start, säger Wallson i C More.

I och med vinsten tar Modo Hockey ett stort kliv mot nytt allsvenskt kontrakt då de nu har sju poäng till godo mot nästjumbon Väsby med fyra matcher kvar att spela.

Lagen möts igen under söndagen då med Modo som hemmalag.

