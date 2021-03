Bäckströms mäktiga milstolpe – Washington föll dock tungt

Tidigare i år nådde Nicklas Bäckström 250 mål i NHL. Han är också på god väg att kunna spela sin 1000:e match. Inatt uppnådde han en ny milstolpe då hans pass till Jakub Vránas mål innebar hans 700:e assist i karriären.

Washington hade dock en tung kväll och förlorade med 5-1. Efteråt var Bäckström mindre glad över milstolpen, som han är först med att nå i organisationens historia och den 23:e snabbaste någonsin i NHL.

– Jag ljög uppenbarligen för er inför och sa att jag skulle njuta av att nå det. Nu sitter vi här och har förlorat med 5-1. Det är tufft när du förlorar en match på det här sättet. Förhoppningsvis kan vi vinna nästa match så jag kan tänka på det mer. säger han till nhl.com.

Nicklas Backstrom, the best assist man in Washington Capitals history.



Congrats on 700, Backy!#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/C5fVQrQD1v