Tränarprofilens milstolpe – i Gagarin Cup

Olegs Znaroks har haft en lång och framgångsrik tränarkarriär med bland annat ett OS-guld med Ryssland och tre Gagarin Cup-titlar.

Ikväll nådde 58-åringen ytterligare en milstolpe då han är den tränaren med flest slutspelsmatcher någonsin i Gagarin Cup. I och med kvällens match med Spartak Moskva har Znaroks nu stått på tränarbänken vid 118 tillfällen i slutspelet.

No other coach has more #GagarinCup Playoffs games behind his back than Oleg Znarok! pic.twitter.com/LKZk0aXKM2