Miracle on Ice-stjärnan död – blev 63 år gammal

Mark Pavelich var en av de av de stora hjältarna i USA:s OS-lag 1980 som tog hem guldet. De som besegrade Sovjet på vägen och skapade "Miracle on Ice".

Idag kommer dock tragiska nyheter om att Pavelich har gått bort, 63 år gammal. Det rapporterar Star Tribune.

Pavelich ska ha haft en rad olika problem den sista tiden i livet och enligt sajten hittades han död på det behandlingshem han rehabiliterats på för mental ohälsa. Dödsorsaken ska ännu vara okänd.

Pavelich hade bland annat assisten till Mike Eruziones avgörande mot Sovjet. Efter OS-framgången gjorde Pavelich fem säsonger i New York Rangers och en i både Minnesota North Stars och San Jose Sharks.

The NHL Alumni Association is saddened to learn of the passing of Mark Pavelich. Mark was an instrumental part of the 1980 Miracle on Ice team and went on to play 355 NHL games accumulating 329 points. We send our deepest condolences to Mark’s family and friends during this time. pic.twitter.com/lfKEue7jka