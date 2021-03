Galna målformen: "Gör alla saker rätt"

Det glöder om New York Rangers amerikanske forward Chris Kreider för tillfället. Inför nattens möte med New Jersey Devils hade den assisterande lagkaptenen stått för sex mål på fem matcher – efter nattens 6–1-överkörning var den noteringen uppe på nio mål på sina senaste sex matcher.

Detta efter att Kreider lyckats med bedriften att göra ett "natural hat trick", vilket innebar att han lyckades göra tre mål i rad utan att någon annan gjorde något mål mellan hans fullträffar.

– När du gör mål i hans takt så betyder det otroligt mycket för ett lag som haft problem med målskyttet. Han gör alla saker rätt, säger tränaren David Quinn till nhl.com.



HYLLAR KEDJEKAMRATERNA

Först kvitterade Kreider matchen till 1–1 i powerplay i den andra perioden, innan han några minuter senare styrde in 2–1-målet. Hattricket fullbordades i inledningen av den tredje perioden då han överlistade inbytte Mackenzie Blackwood med ett handledsskott.



– Det krävs mycket arbete av spelarna som jag spelar med och en vilja att få pucken djupt. Mina kedjekamrater gör ett fantastiskt jobb. De killarna gör jobbet. Jag försöker bara hålla mig i närheten av målet och uppenbarligen fungerar det rätt bra just nu, säger Kreider.



Totalt har 29-åringen skrapat ihop 13 mål för sitt Rangers den här säsongen, vilket innebär att han toppar den interna skytteligan i Manhattan-laget.

Mika Zibanejad stod för en passningspoäng till Alexis Lafrenières 6–1-mål och står därmed noterad för åtta poäng (2+6) på 21 matcher den här säsongen.

New Jersey Devils – New York Rangers 1–6 (1–0, 0–2, 0–4)

New Jersey: Jack Hughes (5).

New York: Chris Kreider 3 (13), Pavel Butjnevitj (7), Brendan Smith (2), Alexis Lafrenière (4).