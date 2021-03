Bestraffas för farlig tripping – tvingas betala 43 tusen kronor

I natt fällde Carolina-försvararen Brett Pesce Detroit-spelaren Robby Fabbri med sitt ben. Under matchen tilldelades Pesce en tvåminutersutvisning, men har efter matchen bestraffats ytterligare.

Spelaren bötfälls på 5 000 dollar, vilket motsvarar dryga 43 000 kronor.



Carolina Hurricanes-försvararen Brett Pesce har fått böter på 5 000 dollar för en farlig tripping på Detroit Red Wings-anfallaren Robby Fabbrii.

Händelsen inträffade fem minuter in i den andra perioden, då Pesce medan han åkte bakom Fabbri använde sitt högra ben för att i en slew-foot rörelse sopa undan Fabbris vänstra ben.

Robby Fabbri slog snabbt i isen med ryggen först och Brett Pesce fick en tvåminutersutvisning för tilltaget.

De 5000 dollarna som Carolina-spelaren måste böta är det maximala bötesstraffet som delas ut och pengarna går till NHL:s Players’ Emergency Assistance Fund.

