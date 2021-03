Stöttar Roger: ”Han är hård mot sig själv”

Roger Rönnberg var väldigt självkritisk efter Frölundas 4-0-förlust mot Malmö.

Nu går sportchefen Fredrik Sjöström ut och backar sin huvudtränare.

– Det är aldrig bara en person som ska klä skott för någonting, säger Sjöström till hockeysverige.se.

Frölunda är inne i en svacka modell djupare. Igår blev laget nollade av Malmö vilket föranledde Roger Rönnberg att ifrågasatta sitt eget arbetssätt i en intervju med C More. Lägg därtill att lagets kapten, Joel Lundqvist, är avstängd i fem matcher efter en huvudtackling.



Tidigare NHL-spelaren Fredrik Sjöström är sportchef i Frölunda och han har följt lagets senaste lite svagare insatser från läktarplats.



– Klart att det är som alltid då jag vet vad vårt lag är kapabelt till så ser jag såklart några smågrejer som vi måste göra bättre, berättar Fredrik Sjöström för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det kan vara spelare individuellt eller egentligen vad som helst. Något kanske jag kan ta med mig till coacherna ”Jag såg detta och det här behöver ni tänka på”. Sedan går det inte att komma med hur mycket information som helst heller mitt under en match. Det är något jag fåt ta framför allt mellan matcherna, att då komma med en viss feedback.

Ni är trots allt topp sex även om det målas upp en form av katastrofstämpel för ditt Frölunda, hur viktigt ser du att det är att komma just topp sex?

– Vi vill hamna så högt upp som vi bara kan. Sedan har vi nu haft en lite jobbig period, vilket vi inte ska sticka under stolen med. Vi har inte känt att vi riktigt kommit upp till vad vi själva förväntar oss.

– Klart att vi behöver jobba på och det är inte så jättemånga matcher kvar. Varje match kommer att bli jätteviktig.

– Det enkla svaret är, som sagt var, att vi vill komma så högt vi kan till slut och det finns såklart fördelar med det.

Med dina hockeyögon, vad ser du inte har fungerat senaste tiden?

– Det är aldrig bara en sak eftersom det är så många olika detaljer i spelet. När resultaten går emot… När allting går bra då spelar man med ryggmärgen. Allt kommer automatiskt och du behöver inte tänka så mycket.

– Klart att man börjar tänka när man förlorar matcher, besluten tar lite längre tid och så vidare. Hade det bara funnits en sak så hade vi såklart rättat till det. Hockey är en komplex sport och det är många olika detaljer som måste stämma. Dessutom är det motståndare som gör livet surt för dig. Det får du heller inte glömma, säger Fredrik Sjöström med ett skratt.

Fredrik Sjöström.Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen



Med tanke på vad du säger och ett lag med kanske ett sviktande självförtroende, hur är stämningen i gruppen?

– Jag tycker att den är väldigt bra. Klart att man idag är besviken över matchen igår. Det är ganska naturligt.

– Vi har precis gjort en jäkligt bra träning och jag tycker inte att det är någon generellt dålig stämning. Det är en god stämning och vi har en driven grupp. När vi sedan inte spelar som vi vill eller får resultaten med oss är det klart att man absolut kan vara lite sur eller förbannad. Jag tycker inte att det är något konstigt i sig.

– Sedan gäller det hitta vilka saker vi kan förbättra. Det gäller att gå ut, träna bra och ta det vidare. Det går inte att ligga kvar för länge i det som varit.

”ROGER ÄR HÅRD MOT SIG SJÄLV”

Fredrik Sjöström är också mycket nöjd med det arbete Roger Rönnberg och hela tränarstaben har gjort och gör.



– Jag tycker att dom gör ett fantastiskt bra jobb varje dag. Vi är ett team ihop med spelarna och alla lider när det inte går som man har tänkt. Så är det.

– Vi gör någonting tillsammans och visst är Roger absolut hård mot sig själv (intervjun med C More), men vi är alla delaktiga även då det inte går bra. Det är aldrig bara en person som ska klä skott för någonting, utan det är vi alla som måste göra saker bättre.

Vad kan du som sportchef tillföra i den här situationen?

– Jag försöker egentligen bara stötta coaching teamet och spelarna, vara ett bollplank om det behövs. Att jag ska komma in och ta över någonting, så är det verkligen inte. Jag är där det behövs. Om någon frågar mig om jag har en åsikt om någonting, klart att jag kan vara behjälplig där.

– Vi har väldigt duktiga coacher och dom är anställda för att just vara det. Det är också vad dom gör bäst samtidigt som spelarna har sina roller. Där försöker vi vara, som sagt var, stöttande och inte ska gå in och göra någonting som inte tillhör vår expertis.

”HAR HELLRE JOEL PÅ ISEN ÄN PÅ LÄKTAREN”

Ett avbräck för Frölunda är Joel Lundqvist frånvaro, något som givetvis påverkar lagets prestation på isen.

– Han är vår kapten och ledare så det går inte säga något annat än att han är ett avbräck. Det vore konstigt att säga något annat. Självklart har det en påverkan. Samtidigt har vi väldigt många andra ledare i laget som också gör det bra.

– Jag känner att vi har en stark kärntrupp, många inofficiella ledare och bra karaktärer i det här laget. Sedan har vi såklart hellre Joel på isen än på läktaren.

Joel Lundqvist.Foto: Ronnie Rönnkvist



Joel Lundqvist har speciella ledaregenskaper som spelare, hur är han med och jobbar kring laget då han är avstängd?

– Han är egentligen med som vanligt i allting. Med på möten och så vidare. Det enda är att han inte får göra är att dra på sig matchtröjan då det är match. Annars sköter han sitt som han alltid göra.

– Det är också en styrka Joel har, att kunna ha åsikter och tycka saker även om han inte spelar. Det är viktigt att man vågar göra det med.

Ser du honom som en framtida ledare inom Frölunda?

– Det skulle han verkligen kunna vara. Nu tror jag att han har fullt fokus på att vara spelare (skratt), men skulle han med sin karaktär och alla erfarenheter vilja vara ledare sedan så kommer han klara även det galant.

Vad blir viktigt om ni ska komma på banan igen?

– Det är den stora frågan. Nu är det inte så många matcher kvar och vi behöver i grund och botten spela en bättre hockey. Vi jobbar i en prestationsmiljö och resonerar som så att presterar vi bra så får vi det vi förtjänar.

– Är prestationen bra kommer det leda till att vi tar poäng. Vi behöver göra lite fler detaljer i varje match bättre. Då kommer det leda till något bra, vilket är det vi tror på.

