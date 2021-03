Nicklas Bäckströms fina målform håller i sig.

I gårdagskvällens 3–2-seger över New Jersey Devils sköt "Bäckis" sitt tionde mål för säsongen – och är målbäst i sitt Washington Capitals.

– Jag vet ärligt talat inte vad som händer, säger Bäckström.

Förra säsongen gjorde Nicklas Bäckström tolv mål på 61 matcher.

Den här säsongen har han redan gjort tio mål på 21 matcher.

I gårdagskvällens 3–2-seger över New Jersey Devils noterades ”Bäckis” för mål nummer tio den här säsongen, då han rakade in 2–1-målet bakom Mackenzie Blackwood i New Jersey-målet i inledningen av den andra perioden.

Med sina tio mål är den svenske stjärncentern målbäst av alla i Washington, tre mål före Aleksandr Ovetjkin, Tom Wilson och Jakub Vrána i den interna skytteligan.

– Jag vet ärligt talat inte vad som händer, säger Bäckström till Washington Post.

– Jag får bara njuta av det, antar jag. En anledning (till målskyttet) kan vara att tränarna vill att vi ska skjuta lite mer och vara mer aggressiva på de ytorna, men jag vet inte.

Bäckström har nu 25 poäng (10+15) på 21 matcher för Capitals den här säsongen.

MÅLVAKTEN TILLBAKA EFTER COVID-19

I Washington-målet var 3–2-segern Ilja Samsonovs första match mellan stolparna sedan den 17 januari. Den ryske målvakten skrevs upp på NHL:s coronalista den 20 januari och hade fram till att han kunde börja träna igen i mitten av februari problem med att både gå och andas under tiden han var smittad.



– För honom var det nog mest en mentalt viktig match, säger Aleksandr Ovetjkin.

– Vi gjorde vårt bästa med att blockera skott och spela smart i egen zon. För en spelare som inte spelat speciellt mycket är det viktigt att få en bra start och vinna direkt. Vi är alla glada för hans skull.

Samnsonov räddade 19 skott i matchen.

New Jersey Devils – Washington Capitals 2–3 (1–1, 1–2, 0–0)

New Jersey: Mikhail Maltsev (2), Jahor Sjaranhovitj (3).

Washington: Jakub Vrána (7), Nicklas Bäckström (10), Aleksandr Ovetjkin (7).