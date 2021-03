Stjärnan glänste i historiska matchen

I natt spelades den första damhockey-matchen någonsin i Madison Square Garden.

Matchen slutade i en 4-3 vinst för New Hampshire där superstjärnan Brianna Decker stod för två mål och två assist.

Professional Women’s Hockey Players Association (PWHPA) är en organisation som strävar efter att utveckla en professionell damhockeyliga i Nordamerika.

Organisationen vill främja damhockeyn och göra sporten mer inkluderande för kvinnor just nu och i framtiden.

– Detta är en viktig milstolpe för damhockeyn och för unga flickor som strävar efter att spela professionell hockey men inte har möjlighet att göra det till en professionell karriär idag, säger Jayna Hefford som sitter med i projektets ledningsgrupp till PWHPA:s hemsida.



PWHPA startade The Secret Dream Gap Tour vilket är en turnering där 125 av de bästa nordamerikanska hockeyspelarna har delats upp i sex lag och kommer att möta varandra.



En av matcherna spelades i natt i "The World's Most Famous Arena", Madison Square Garden. Detta var första gången i historien som det spelades en damhockey-match i den världskända New York Arenan.

Matchen spelades mellan New Hampshire och Minnesota där Minnesota gick vinnande ur matchen med 4-3. En spelare som stack ut var New Hampshires Brianna Decker som hittade nätet två gånger själv samt assisterade till två mål.



Nästa stora match i The Secret Dream Gap Tour kommer att spelas I United Center I Chicago den sjunde mars mellan samma lag som i Madison Square Garden.

