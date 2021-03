Oilers plockar in ny målvakt

Alex Stalock får flytta på sig efter fyra raka säsonger i Minnesota Wild.

Den 33-årige målvakten har varit skadad under hela årets säsongsinledning men är nu återhämtad och skulle då placeras i Minnesotas taxi squad men var tvungen att passera waivers innan omplaceringen kunde gå igenom.

Wild kommer dock inte längre kunna nyttja målvakten. Detta eftersom att Stalock i stället har plockats upp av Edmonton Oilers från waivers

– Tittar man på antalet starter han hade i fjol så tycker vi att det är bra att säkra upp målvaktspositionen. Jag tror att det blir ett bra tillskott, säger Oilers-coachen Dave Tippett.

The #Oilers have claimed goaltender Alex Stalock off of waivers from Minnesota. #LetsGoOilers pic.twitter.com/J5ia98PT0D