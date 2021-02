Efter tunga starten – nu har det lossnat för Händemark

Fredrik Händemark har fått en tung start på tiden i Nordamerika.

Det dröjde innan det blev spel men i mitten av januari sattes han upp i San Jose Sharks laguppställning för första gången och fick göra NHL-debut.

Det blev dock endast en match i världens bästa hockeyliga för den förre Malmökaptenen då han inte lyckades imponera i debuten utan strax därefter plockades bort från NHL-truppen och skickades ner till farmarligan.

I AHL har det inte heller varit någon dans på rosor för den tidigare SHL-stjärnan som har tvingats spela nere i fjärdekedjan och gått poänglös från sina fyra första matcher i San Jose Barracuda.

Under lördagsnatten lossnade det dock äntligen för Fredrik Händemark.

När hans Barracuda ställdes mot Ontario Reign var svensken en stor bidragande faktor till att det blev seger med 6-3.

Reign hade tagit ledningen med 3-0 efter den första perioden men Händemark såg till att få igång vändningen i mittperioden då han reducerade till 3-1 genom att peta in sitt första mål på nordamerikansk is. Det var även svenskt vid nästa reducering då Joel Kellman satte sitt första mål för säsongen vilket innebär 3-2 till Ontario.

