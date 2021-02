Efter kvällens förlust mot Malmö Redhawks är Luleå uppe i fem raka förluster.

Då menar kaptenen Erik Gustafsson att laget behöver se sig självt i spegeln.

– Det är ju individuella beslut och misstag som vi måste rätta till, säger han till C More.

Luleå är och ska vara ett topplag i SHL men den senaste tiden har de inte sett ut som ett lag som ska vara med i guldstriden.

Norrbottningarna har nämligen förlorat fem raka matcher efter 5-3-förlusten mot Malmö under söndagskvällen.

Efteråt var lagkaptenen Erik Gustafsson minst sagt besviken.

– Vi lägger krokben för oss själva, det går inte att spela 20 minuter av 60. Jag tycker egentligen inte att de skapar någonting på egen hand utan det är våra misstag som gör att de får målchanserna och sedan trillar det ju in väldigt enkla puckar också, säger han i C More.

Han menar nu att alla spelare måste vända sig till sig själv för att laget ska ta sig ur svackan.

– Vi måste alla se oss i spegeln varför det blir på det sättet. Det är ju individuella beslut och misstag som vi måste rätta till och det är svårt att göra det taktiskt.

”DET GRINAR EMOT OSS”

Det är flera år sedan Luleå Hockey förlorade fem matcher i rad senast men nu är de i den situationen.

Nu väntar ett uppehåll på nio dagar för seriesegrarna från i fjol innan de ska möta Skellefteå i ett hett rivalmöte. Enligt Erik Gustafsson ska det blir skönt med ett litet break och därefter ska laget göra allt för att vända på den negativa trenden.

– Det är upp till alla att göra det där lilla extra. Inte börja i fel ände utan börja med försvarsspelet och ta hand om egen zon först och se till att få ut pucken. Vi får köra lite krigarmål i stället för att köra vackra spelet hela tiden, säger 32-åringen i C More och fortsätter:

– Jag vet inte. Det grinar ju också emot oss. I dag är det oacceptabelt första 40 men innan dess tycker jag ändå att vi har spelat bra hockey stundtals men det trillar in väldigt enkla mål för motståndarna.

