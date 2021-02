Efter långtidsskadan – stjärnan närmar sig comeback

Vladimir Tarasenko missade nästan hela fjolårssäsongen med en axelskada och har fortfarande inte spelat någonting den här säsongen.

Nu kan dock den ryske stjärnforwarden vara på väg mot comeback – redan nästa vecka.

Axeln har spökat länge för Vladimir Tarasenko.

I fjol kom den ryske snajpern bara till spel i tio grundseriematcher innan han tvingades operera axeln vilket gjorde att han missade resten av grundserien. Tarasenko återvände till spel i Stanley Cup-slutspelet men pajade axeln igen och tvingades lämna bubblan i Edmonton.

Han tvingades till en ny operation som skulle hålla honom borta från spel i fem månader.

Det har gjort att det inte blivit något spel alls för 29-åringen den här säsongen men den senaste tiden har han återvänt till träning igen. Nu kan Vladimir Tarasenko också snart vara på väg tillbaka till spel igen.

St. Louis Blues ska i väg på roadtrip i Kalifornien för att möta San Jose Sharks, Anaheim Ducks och Los Angeles Kings borta. Då öppnar St. Louis för att Tarasenko kan göra comeback någon gång under bortaresen.

– Det finns en god chans att han kan vara tillbaka i spel då, skulle jag säga, säger Blues-coachen Craig Berube.



Berube on Tarasenko: "I put him on a line today because he is getting close."



Chance he could play on road trip?



"Yeah, there's a good chance. I would say so, yeah"