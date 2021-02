TV: Tidigare storbacken om bragdvändningen mot Finland

– De hamnade i ett läge där man var tom i blicken, man pratar inte med varandra, man sneglar upp mot matchklockan, säger Mattias Norström i Wikegård vs.

Mattias Norström är en av Sveriges mest framgångsrika backar i NHL någonsin. Han spelade över 900 matcher i ligan och var dessutom lagkapten i Los Angeles Kings under fyra år.

I säsongspremiären av Wikegård vs berättar "Notan" om kaptensrollen. Han pratar också om uppväxten i Bredäng och Huddinge och om åren i landslaget. Där sticker ett visst minne ut lite starkare än de andra...

Hela avsnittet av Wikegård vs Mattias Norström sänds i kväll 21.30 på Sportkanalen och finns att se redan nu på C More.