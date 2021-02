Tobias Forsberg ny krönikör hos Hockeysverige.se

Hockeysverige.se kan stolt presentera en ny krönikör. Det är den tidigare SHL-profilen Tobias Forsberg, idag expertkommentator på C More, som kommer bidra med texter på sajten framöver.

– Det är en otroligt rolig nyhet för oss på Hockeysverige.se. Tobias Forsberg kommer med sina erfarenheter kunna skildra både en unik karriär och livssituation, säger Måns Karlsson, stf. chefredaktör Hockeysverige.se.

Tobias Forsberg inledde sin hockeykarriär i Munksund/Skuthamns SK. Därefter spelade Forsberg i Modo, Björklöven, Västerås och Leksand. På sin meritlista som spelare har 32-årigen spel i Junior-VM 2008, 210 SHL/elitseriematcher och 323 matcher i Hockeyallsvenskan.

Inte mindre än tre gånger har han varit med om att spela upp Leksand till högsta serien. Säsongen 2018/19 blev Tobias Forsbergs sista efter att han skadat sig illa under en hockeymatch. Skadan har inneburit att han sedan dess varit rullstolsburen.

- Det jag kommer skriva om är lärdomar jag har tagit med mig från hockeyn. Allt ifrån jobba i grupp, sätta upp mål, men också allt jag fått med mig från barnsben. Från det jag var på uterinkarna, till turneringar, SHL, spel i Hockeyallsvenskan och olika klubbar jag spelat i. Hur det fungerar.

- Givetvis kommer jag berätta om olyckan som förändrade mitt och min familjs liv. Sedan kommer såklart saker växa fram under resans gång. Ni som vill kommer att få följa min hockeyresa.

"ALLTID GILLAT ATT SKRIVA"

Tobias Forsberg har den här säsongen också synts som kommentator i C More under kanalens sändningar från HockeyAllsvenskan. Nu ger han sig även in i skrivandets värld.

- Jag har alltid gillat att skriva, men tidigare har jag inte inte haft några direkta tankar på att vara skribent. Men jag ser verkligen fram emot att testa på att vara krönikör på hockeysverige.se.

Den 11:mars är det dags för halsdukens dag i Leksand där antagligen Tobias Forsberg kommer att vara på plats då en del av intäkterna från kvällen kommer gå till Tobias Forsbergs stiftelse. Här kan ni läsa mer om halsdukens dag i Leksand där supporterklubben har som mål att fylla hallen med 10 000 halsdukar.

- Allt har varit helt överväldigande. Det är svårt att ta in att folk bryr sig så mycket och när det kommer till Leksand ligger det mig absolut varmt om hjärtat.

Tobias Forsbergs första krönika kommer på hockeysverige.se under nästa vecka.