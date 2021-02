”Vi kommer bli att räkna med inför slutspelet”

I fjol blev det endast tre mål i Skellefteå för Rickard Hugg.

Den noteringen har han dock slagit med råge den här säsongen då 22-åringen nu står på tio fullträffar efter att ha skjutit det matchvinnande målet i kvällens match mot HV71.

– Jag har tränat mycket skott efter varje träning så det är kul att få utnyttja det, säger Hugg till hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Ett ångestfyllt HV71 mot ett Skellefteå i storform.

Det kunde egentligen bara sluta på ett sätt – även om det kanske blev lite tajtare resultatmässigt än vad matchbilden visade.

Skellefteå kunde vinna med 2-0 och Rickard Hugg var den som sköt det matchvinnande 1-0-målet i den andra perioden.

– Vi startar ganska dåligt. HV är betydligt hetare och vi får inte alls stopp på dem i första perioden. Det tar vi upp ganska rejält i omklädningsrummet i pausen och vi kommer ut mycket bättre i andra, säger Hugg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi vårdar pucken på ett bättre sätt, är starkare på pucken och får mer tid i offensiv zon. Där tar vi ju över matchen.

I långa perioder i andra och tredje perioden var det i princip spel mot ett mål då Skellefteå dominerade spelet – men Hugo Alnefelt storspelade i andra perioden innan han klev av på grund av vätskebrist och Jonas Gunnarsson tog över mellan stolparna för HV71.

”DET KLICKADE I BRA DÄR”

Skellefteå borde ha dödat matchen tidigare men nu blev det spännande ända in i slutet fram till att Oscar Möller satte 2-0 med bara tre minuter kvar av matchen.

– Vi skapar väldigt många bra lägen och hade säkert kunnat peta in en eller två puckar till. Men samtidigt hade HV kunnat haft två eller tre mål efter första där Arvid (Söderblom) räddar oss, så det jämnar ju ut sig, säger Rickard Hugg.

Just Rickard Huggs mål kom efter vad som tillsynes var en tekningsvariant där han flyttar från vänsterkanten till den högra tekningscirkeln för att kunna måtta in in ett direkt skott i nät.

Var det en inövad variant att du skulle byta kant så?

– Nja, just där blev det väl bara att det klickade i bra och att jag kom i en öppen position, säger Hugg med ett finurligt leende på läpparna innan han fortsätter:

– Vi fick upp pucken bra där och så blev det väl en liten fint innan pucken kom fram till mig. Jag har tränat mycket skott efter varje träning så det är kul att få utnyttja det. ¨

Det är en klar skillnad på Rickard Hugg den här säsongen jämfört med fjolåret. Foto: Bildbyrån



Den 22-årige forwarden kom till SHL inför fjolårets säsong och hade då en riktigt poängstark säsong bakom sig i OHL med Kitchener Rangers men det ville sig inte riktigt under debutsäsongen i Skellefteå då han endast sköt tre mål på 49 matcher.

Den här säsongen har dock Hudiksvallskillen pangat in tio mål på 46 matcher, en klar förbättring.

– Det är skönt när man tar steg och utvecklas. Jag kommer till mycket fler skott den här säsongen och jag vet att jag har ett bra skott. Det är svårt att sätta fingret på något exakt som jag förbättrat men jag har tagit stora kliv och blivit bättre som helhet.

”VI VILL VARA MED I GULDSTRIDEN”

Skellefteå AIK har verkligen varvat upp här på slutet och har nu 14 vinster på de 16 senaste matcherna.

– Vi har hittat vårt spelsystem riktigt bra här de senaste två, tre månaderna. Det blir ju bra förberedelse här inför slutspelet för nästan varje match blir ju lite slutspelskaraktär då man alltid möter lag som jagar något.

– Antingen är det lag i botten som undviker kval, eller lag som vill ta sig till slutspel eller lag som kämpar för topp sex. Varje match som är kvar kommer bli het och det är riktigt kul.

Gänget från Västerbotten har verkligen prickat formen inför avslutningen av säsongen och är rejält laddade inför det stundande slutspelet som är planerat att börja om en dryg månad.

– Vi vill vara med i guldstriden och vara ett av lagen som slåss om det. Skellefteå kommer att bli att räkna med, avslutar Rickard Hugg.

TV: Veckans SHL-lag #18

Matchrapporter: Söderblom höll nollan – när Skellefteå vann mot HV71 Seger för Skellefteå borta mot Linköping Färjestad besegrade HV 71 – avgjorde i förlängningen