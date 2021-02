Gjorde nyligen säsongsdebut – nu är svensken skadad

Nyligen fick Rasmus Sandin göra efterlängtad säsongsdebut efter ett helt år utan någon match. Det blev däremot bara en match i Toronto innan han skickades ned till AHL igen.

Det hann bara bli en match med Marlies i AHL för nu dröjer det tills han kan spela igen. Svensken ska ha åkt på en fotfraktur och kommer att vara borta tills vidare. En ny undersökning kommer att göras i mitten av mars, enligt Toronto-journalisten Joshua Kloke.

Per Leafs, Rasmus Sandin has a fracture in his foot and will be re-evaluated again in mid-March.