Skarpskyttens revansch: Från oönskad till målkung

Mitt i förberedelserna inför SHL-säsongen fick tiden i Leksand ett abrupt slut.

Sebastian Wännström packade väskorna, drog österut – och gjorde succé.

Nu toppar 29-åringen från Gävle skytteligan i finska Liiga i överlägsen stil.

– Det har varit roligt att spela hockey den här säsongen, säger Wännström till hockeysverige.se.

Tanken var aldrig att Sebastian Wännström skulle hamna i Björneborg på den finska västkusten.

Men nu blev det så – och den 29-årige Gävlesonen kunde knappast vara gladare. I Liiga-klubben Ässät har Wännström äntligen fått ut sin oförlösta målkapacitet och toppar den finska ligans skytteliga i överlägsen stil. På 39 matcher har han skjutit inte mindre än 24 mål, vilket innebär att han toppar skytteligan sju mål före tvåorna Eetu Koivistoinen och Robert Rooba.

– Det har väl flutit på rätt bra ändå, får jag säga, säger Wännström med ett skratt.

– Det började med att jag kom hit och blev inkastad i hetluften direkt, då jag kom hit bara några dagar innan serien startade. Jag fick ett stort förtroende direkt från tränarna och har fått spela mycket i avgörande situationer, så det har gett mig ett gott självförtroende. Sen har jag bara kört på. Det har varit roligt att spela hockey den här säsongen.

Sebastian Wännström.Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån



JAGAR MÅLREKORDET

Senast Wännström producerade mål i den här kapaciteten var under junioråldern i Brynäs, där hans imponerande 30 mål på 35 matcher under säsongen 2009/10 vilket resulterade i ett a-lagskontrakt med Gävlelaget.



Som bäst stod 29-åringen för 14 mål under en och samma säsong i SHL. Även om det är rätt starka papper är det inte riktigt på samma nivå som han levererat den här säsongen. Wännström har dock aldrig tvivlat över att han kan vara en målspruta även på seniornivå.

– Nej, jag har aldrig tvivlat. Det är något jag jobbar på varje dag, just det här med målskyttet. Jag gillar att jobba på skottet. Sen har mycket med förtroende att göra. Jag har fått ett stort förtroende redan från dag ett, samtidigt som jag har fått spela med väldigt bra spelare också.

I den takt Wännström gjort mål den här säsongen går han mot 37 fullträffar när Liigas grundserie ska summeras i mitten av april. Det svenska målrekordet för en säsong i ligan är Thomas Sjögrens notering på 31 mål med JYP under säsongen 1996/97.

Har du målrekordet i dig? Det är ändå drygt 20 matcher kvar av grundserien.

– (skratt) Ja, du… Jag tänker väl kanske inte riktigt så. Som import handlar det om att komma in hit och hjälpa laget att vinna matcher. Det är därför jag är här och just nu är vi inne i en sån period där vi spelar så mycket matcher att man inte tänka så mycket på sånt. Jag hinner inte fundera på sånt, jag har fullt upp med att spela alla matcher just nu.

ABRUPT SLUT MED LEKSAND

Att Sebastian Wännström skulle toppa den finska poängligan den här säsongen var ingenting han såg framför sig inför säsongen. För som sagt – planen var aldrig att han skulle vara i Björneborg överhuvudtaget.



Under våren och sommaren förberedde sig Wännström för sin andra säsong i Leksands färger, laget han hade kommit trea i den interna skytteligan för säsongen därpå. Han spelade en handfull träningsmatcher för dalalaget innan hastigt och mindre lustigt var oönskad av klubben.

I mitten av september, bara dagar innan SHL-premiären mot Skellefteå, gick Leksand och Sebastian Wännström skilda vägar.

– Det var väldigt snabba ryck. Det gick väldigt fort allting. Jag hade en bra sommar och kände mig förberedd och väldigt taggad inför säsongen med Leksand. Sen… Ja, då blev det som det blev där på försäsongen. Det blev inte så mycket istid och då kände jag att jag ville röra på mig, säger Wännström.

– Jag är 29 år och jag vill ha ett stort förtroende och spela mycket matcher. Då kom vi fram till en bra lösning som jag tror båda partner är nöjda med.

Uppbrottet med Leksand var dock inte speciellt hjärtskärande, om man ska tro 29-åringen själv.

– Det var inte speciellt jobbigt alls. Det kändes faktiskt helt rätt. Sen var det ingenting som jag var förberedd på skulle hända, då allt gick väldigt fort. Men när alla bitar föll på plats så kändes det som helt rätt beslut.

Sebastian WännströmFoto: Maxim Thore/Bildbyrån



REVANSCH I FINLAND

På sätt och vis har Wännström fått sin revansch på andra sidan av den Bottniska viken.



– Ja, absolut, så är det väl till viss del. Men jag tänker väl inte riktigt på det på det sättet. Jag fokuserar bara på mig själv härborta och hur jag kan hjälpa Ässät att vinna hockeymatcher.

29-åringe har hunnit bo i Björneborg, en stad i ungefärlig storlek som Karlstad, i fem månader. På grund av det rådande världsläget har han emellertid inte hunnit bekanta sig speciellt mycket med den kustnära staden.

– Vi lever i en speciell värld just nu, så det har blivit hockey för hela slanten sedan jag flyttade hit egentligen. Man åker till träningar och matcher, sen håller man sig hemma. Jag har inte hunnit se så mycket av staden och det har inte blivit så mycket upptäckande i övrigt heller, men det är kul att vi får spela hockey i alla fall.

– Det har varit ganska mycket restriktioner här i Finland. Det känns som att man har varit lite rädd för corona här, med all rätt. Så de flesta håller sig inne och det är inte så mycket som är öppet just nu. Det är några restauranger här och där, men inte mycket mer.

HÄRLIGT SVENSKGÄNG

I Björneborg har Wännström svenskt sällskap i form av Linus Söderström och Jakob Stenqvist.



– Vi har ett gäng riktigt sköna svenskar härborta. De är också riktigt duktiga hockeyspelare. Vi trivs bra med varandra både på och utanför isen. Det är skönt att kunna prata lite svenska emellanåt.

– Sen har vi (Nicolai) Meyer också som pratar flytande svenska, så det är perfekt. Han ingår i vårt lilla svenskgäng här.

Ligaspelet inleddes med en begränsad publik på läktarna, men i takt med den ökade smittspridningen i det finska samhället har de finska hockeysupportrarna snällt fått stanna hemma sedan december. Kort efter att arenorna blev stängda för publik införde ligan även tvång på helvisir för spelarna – något som vanligtvis damspelare och spelarna i de amerikanska collegeligorna spelar med.

Wännström skrattar när visiret kommer på tal.

– Det var otroligt ovant i början och man tyckte att man inte såg någonting där genom visiret, men det är väl en vanesak. Sen vet jag ärligt talat inte om det hjälper överhuvudtaget, men skulle det hjälpa lite så är det ju positivt.

– I grund och botten är vi spelare bara glada att vi får spela matcher. Då får vi göra det som krävs för att det ska gå att genomföra.

Sebastian Wännström.Foto: Ludvig Thunman/Bildbyrån



ÖPPNAR FÖR SHL-ÅTERKOMST

Med sin målsuccé har 29-åringen satt sig i ett bra förhandlingsläge inför nästa säsong. Kontraktet med Ässät löper ut efter säsongen, men än så länge har forwarden inte tänkt över sin framtid nämnvärt mycket.



– Jag har inte hunnit tänka så mycket ännu, om jag ska vara ärlig. Det är så pass mycket matcher här nu och jag har fullt upp med att fokusera på dem. Sen har jag sagt till agenten att han får sköta resten.

Har du och Ässät varit i några diskussioner?

– Jag har dålig koll på hur diskussionerna ser ut och det är väl lite så jag vill ha det, också. Jag vill fokusera på matcherna och vara här och nu. Det är i det skedet jag är i. Sen vad som händer framöver, det får agenten sköta.

Din framfart i Finland lär ju inte ha gått obemärkt förbi bland SHL-klubbarna, heller. Lockar det med SHL-spel?

– Absolut, det gör det. Jag stänger inga som helst dörrar för SHL, utan jag håller alla dörrar öppna oc vill bara göra det så bra som möjligt. Jag vill fortfarande utvecklas och bli en bättre spelare, sen får vi se vart man hamnar sen.

