KLART: Här är finalisterna till Guldgallret

William Karlsson, Filip Forsberg och Markus Ljungh är bara några av stjärnorna som vunnit Guldgallret tidigare.

Snart ska 2021 års vinnare utses och under onsdagen blev det klart vilka fem spelare som gör upp om det ärofyllda priset.

Finalisterna är:



Matteus Ward, Mora

Calle Clang, Kristianstad

William Wallinder, Modo

David Karlström, Almtuna

Gabriel Kangas, Västerås

De två målvakterna Ward och Clang har liknande statistik. Ward har spelat 25 matcher, räddat 91,1 procent av skotten samt släppt in 2,56 mål per match medan den ett år yngre Clang har 91,9 i räddningsprocent samt 2,42 insläppta mål per match på 26 framträdanden.

Den enda backen William Wallinder har stått för sex poäng på 39 matcher i ett svagt Modo.

Gabriel Kangas, den yngste finalisten, gjorde intryck direkt då han blev målskytt i sitt första byte i Hockeyallsvenskan. Därefter har han tre poäng på 19 matcher.

Almtunas David Karlström leder juniorernas poängliga i Hockeyallsvenskan den här säsongen då han har gjort tolv poäng på 41 matcher.

