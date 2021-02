Veteranens hint om framtiden: "Vem vet?"

Filip Forsberg blandade sig in i allt när Nashville slog Detroit med 2-0.

Efter matchen hamnade stort fokus på Pekka Rinne som efter den hållna nollan hintade om att det kan vara hans sista säsong i ligan.

– Han kommer in i sin bästa tid och uppenbarligen befinner jag mig i en annan situation, säger Rinne till NHL.com

Filip Forsberg leder återigen sitt Nashville Predators till vinst.

Efter ett bortdömt mål i den första perioden kunde Forsberg hitta rätt och noterades för både ett mål och en assist i matchen som slutade 2-0.

– När Filip (Forsberg) får pucken kan han göra väldigt fina prestationer. Han är riktigt bra på att hitta sömmarna och det var i stort sett ett tomt nät när jag fick passningen, säger lagkamraten Eeli Tolvanen till TSN.

Efter Forsbergs fina insats i natt har 26-åringen en poängsvit på sex matcher där han totalt har noterats för tio poäng.

SISTA ÅRET FÖR RINNE?

Den finske veteranmålvakten Pekka Rinne noterades för sin första nolla sedan november 2019 när han i matchen räddade samtliga 21 skott.



–Jag har haft turen att under större delen av min karriär vara förstemålvakt. Jag försöker förbereda mig på samma sätt det spelar ingen roll hur situationen är i år. Jag anser mig vara lycklig att spela med Juuse (Saros). Han kommer in i sin bästa tid och uppenbarligen befinner jag mig i en annan situation. Men jag älskar att tävla, säger den finske målvakten till NHL.com och antyder att detta kan vara hans sista säsong:

– Jag har sagt det tidigare, vem vet om det här är mitt sista år. Jag försöker bara verkligen ta in allt och ge allt jag har. Det har varit kul den senaste tiden att få spela lite mer.

Rinne har en lång karriär i NHL men har i år fått dela istiden med landsmannen Juuse Saros.

Detroit Red Wings – Nashville Predators 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

Detroit: -

Nashville: Filip Forsberg (9), Eeli Tolvanen (2)