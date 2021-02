Tidigare 40-målsskytten petad: "Bästa uppställningen"

Buffalo Sabres har det tungt just nu. Laget ligger sist i sin division och fick idag ett tungt besked då viktige Jake McCabe blir borta resten av säsongen på grund av en skada.

Laget hade definitivt behövt hjälp av spelaren som tjänar näst mest i laget, Jeff Skinner. Men kanadensaren, som sköt 40 mål för två säsonger sedan, har haft en mardrömsinledning i år och står bara noterad för en assistpoäng på 14 matcher.

I nattens match mot New York Islanders blev 28-åringen petad.

– Vi tar inte bara ut spelare baserat på statistik. Det är en mix av allt och magkänsla. Den bästa uppställningen för ikväll var med Casey Mittelstadt på den platsen, förklarade tränaren Ralph Krueger enligt Buffalojournalisten John Vogl och fortsatte:

– I slutändan handlar det om laget och gruppen som ska ha en chans att vinna. Jag tror att det är bra för Jeff att få en titt utifrån, säger han.

