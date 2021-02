SMÄLLEN: Svensken borta resten av säsongen

Carl Gunnarsson fick inatt hjälpas av isen efter en situation där han fastnat med högerskridskon i sargen, samtidigt som han fick Kings-forwarden Gabriel Vilardis tyngd över sig.



Direkt efter meddela St Louis Blues att Gunnarsson skulle bli borta ett tag. Nu meddelar klubben att 34-åringen missar resten av säsongen på grund av en knäskada, meddelar Blues på sin hemsida.

Gunnarsson hann i år spela tolv matcher och gjorde två assist. Hans kontrakt går ut efter denna säsong.

INJURY UPDATE: Carl Gunnarsson will miss the rest of the 2020-21 season with a right knee injury. https://t.co/SJi9UaV8Hy #stlblues