Bröt med Örebro – klar för ny klubb

I fjol skrev Sakari Salminen på ett tvåårskontrakt med Örebro Hockey i SHL. Han stod för sedan för 24 poäng på 45 matcher vilket inte riktigt motsvarade förväntningarna som någon hade på finländaren.

Därför bröts avtalet under sommaren 2020, ett år i förväg.

Sedan dess har Salminen inte lyckats hitta någon ny speladress utan i stället fått gå klubblös. Efter nästan ett år utan elitspel har 32-åringen nu hittat sin nästa destination.

Den tidigare OS-forwarden återvänder hem till Finland och skriver på för moderklubben Ässät.

– Jag kommer till laget precis som jag är. Jag vill ta med mina styrkor och färdigheter och använda dem för att hjälpa laget, men naturligtvis måste man vara realistiskmed tanke på att det gått lång tid sedan jag spelade så det kan nog ta några matcher att hitta hastigheten igen. Jag vill dock hjälpa laget redan från min första match, säger Salminen till klubbens hemsida.

Den finländske forwarden spelade i Ässät så sent som för två år sedan då han gjorde 31 poäng på 35 matcher i moderklubben säsongen 2018/19. Han har tidigare erfarenhet från KHL-spel där han varit en stjärna som snittat strax under en poäng per match.

Sakari Salminen har tidigare även spelat i Schweiz samt representerat det finska landslaget vid både VM och OS.

