Tidigare Västerviksspelaren får chansen i AHL

Från HockeyAllsvenskan till AHL på en säsong – det är den resa som Peter Krieger nu har gjort.

Den 27-årige amerikanen flyttade till Sverige för spel i Västervik 2019 efter att ha spenderat flera säsonger med collegehockey i Minnesota.

I Småland gjorde Krieger inget jättestort avtryck men var ändå en av Västerviks bättre spelare. Hans 22 poäng på 52 matcher är inte speciellt imponerande men då tolv av dem var mål så ledde det till att han vann Västerviks interna skytteliga – tillsammans med Victor Öhman.

Han blev dock inte kvar i Sverige utan återvände hem till USA den här säsongen för spel i ECHL med Indy Fuel. Där har Krieger varit en av lagets bästa spelare och stått för 16 poäng på 20 matcher vilket ger en tredjeplats i den interna poängligan.

Framgången i farmarligans farmarliga har gjort att han fått ögon på sig från högre upp.

Därför plockas Peter Krieger nu in till Manitoba Moose – Winnipeg Jets farmarlag – där han får ett provspelskontrakt. 27-åringen kommer därmed att få chansen att visa upp sig i AHL och gör han bra ifrån sig skulle det kunna leda till ett permanent avtal i farmarligan.

The #MBMoose announced today the team has signed forwards Kamerin Nault and Peter Krieger to professional tryouts. The club also announced the team has assigned forward Biagio Lerario to the ECHL's @JaxIcemen.



DETAILS >> https://t.co/2WOvxOJCgX#GoMooseGo pic.twitter.com/rIvtHi2gLO