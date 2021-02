Schweizaren blir Devils nya lagkapten

Nico Hischier blir New Jersey Devils nya lagkapten. Schweizaren som var klubbens förstaval i draften 2017 blir klubbens tolfte kapten i organisationens historia.

Efter att Andy Greene trejdades bort förra säsongen har man stått utan en lagkapten fram tills nu.

Hischier är inne på sin fjärde säsong i Devils och har som bäst gjort 52 poäng under en säsong, hans rookieår.

When you C it. pic.twitter.com/rtQUfA7a99