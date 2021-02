Chockerande nog har det gått lite trejdrykten om Sidney Crosby den senaste veckan.

Något som nu får huvudpersonen att själv gå ut och kraftigt dementera att han skulle vilja spela någon annanstans än i Pittsburgh Penguins.

– Det är här jag vill spela resten av min karriär, säger Crosby.

Sidney Crosby kommer snart att göra sin 1 000:e match i Pittsburgh Penguins.

Från ingenstans har det dock plötsligt börjat cirkulera lite rykten om att superstjärnan och Penguins-kaptenen skulle kunna vara intresserad av att trejdas bort från Pittsburgh.

Ryktet har sitt ursprung i en radiointervju med TSN:s Darren Dreger där han sade följande:

– Jag tror att den här säsongen blir väldigt viktig. Om Pittsburgh missar slutspel kommer det att bli en tuff konversation mellan Crosby och ledningen. Det skulle inte överraska mig alls om 'Sid' sade att han vill flytta till Colorado eller New York Rangers, sade Dreger.

Sidney Crosby själv blev förvånad när han hörde snacket om att han skulle kunna trejdas. Den 33-årige centern menar att han inte har några planer på att spela någon annanstans än i Pittsburgh.

– Ingenting har förändrats. Ryktena är helt klart något nytt som jag har behövt hantera och höra. Jag älskar att spela här, det är här jag vill spela resten av min karriär, säger Crosby enligt Pens Inside Scoop.

Sidney Crosby on his commitment to the Penguins: “Nothing's changed. (Trade rumors) are definitely a new subject I’ve had to deal with and hear about a little bit. I love playing here. This is where I’d love to play for the rest of my career."