Under de snart åtta säsonger som Hammarby spenderat i Hockeyettan har klubben misslyckats ordentligt med att etablera sig som ett gäng att räkna med. När de väljer att plocka bort sin unge tränare Filip Algeman bekräftar de bara bilden av sig själva som en förening utan röd tråd eller kontinuitet.

Bristen på tålamod står i vägen för framgång.



Hammarby har ett varumärke som borde kunna vara en garant för att säsong efter säsong ställa ett topplag i Hockeyettan på isen, minst. Men sedan Bajen Fans tog klivet upp i tredjedivisionen (och då återinträdde i Hammarby) inför säsongen 13/14 har den sportsliga utdelningen varit skral.



Man har haft svårt att engagera publiken och legat och skvalpat i botten av tabellerna. På åtta säsonger har man aldrig nåt en Alletta och endast vid två tillfällen lyckats ta sig in i ett playoff-spel bakvägen för att då omedelbart bli utslagna. De senaste säsongerna har kurvan pekat ganska ordentligt neråt och ska vi vara ärliga hade Hammarby förmodligen åkt ur ligan i fjolårets kvalspel om inte coronan kommit som en räddare i nöden och blåst av säsongen.



Det har säkert funnits många goda intentioner, men i grund och botten har utfallet varit alldeles för dåligt. Förutsättningarna för en vettig verksamhet är inte optimala i den sunkiga hall där man på nåder får husera sin verksamhet, men i grund och botten handlar det svaga resultatet om en brist på kontinuitet och röd tråd i verksamheten. Brist på tålamod om man så vill.



Det har varit tränarbyten hit och tränarbyten dit, ständigt ambulerande trupper och en kravbild som bitvis varit lite för mjuk och bekväm. Man har haft högre ambitioner än vad man har kunnat matcha med sin verksamhet.



Men till den här säsongen tänkte Hammarby ändå rätt. Man tog en chans genom att rekrytera gröngölingen Filip Algeman som tränare, men det såg ut som att det fanns en tydligt plan.



Man skulle satsa yngre, med en ung tränare och ung trupp och därifrån försöka bygga upp en lite proffsigare verksamhet. Det får man väl ändå säga att man är på god väg att göra.



Därför är det från utsidan en ganska märklig åtgärd att göra sig av med Filip Algeman och hans assisterande Tobias Jansson . Man kastas tillbaka på ruta ett igen. Helt utan kontinuitet eller tänk som sträcker sig längre än nästippen.



För tar man in en tränare som Algeman måste det förstås vara förenat med tålamod. Han är fräsch och orutinerad och måste få tid att växa in i det. Att själv utvecklas som ledare och få sina idéer att få fäste i föreningen. Det måste finnas utrymme för hack i skivan på vägen framåt. Då kan man inte till följd av någon form av märklig panikattack kasta bort honom för att resultaten...



...well, det där med resultaten. För är de sett till vad Hammarby har för förutsättningar verkligen så dåliga?



Visst grundserien var ingen klang- och jubelföreställning i skuggan av ett längre coronaavbrott, skador och en spelaromsättning som var allt annat än optimal. Men i vårserien har Hammarby ändå spottat upp sig, tagit poäng i mer än hälften av matcherna och i Algeman/Janssons sista match vid rodret hämtade man upp ett underläge med 1-4 till 4-4 borta mot topplaget Strömsbro.



Någonstans måste man vara realist och inse att det Hammarby åstadkommer är ungefär vad man har material för. Man kan inte förvänta sig så mycket mer. Då är det fel på självbilden.



Rent krasst, är det någon som borde sparkas är det den sportsliga ledningen. Det är där det har gjorts ett undermåligt jobb.



Det ideliga lappandet och lagandet av truppen under säsong har knappast gjort det lätt för tränarna att svetsa ihop ett lag och jobba med kontinuitet. Antingen byggde man en alldeles för svag trupp från början eller så har tålamodet med befintligt manskap varit alldeles för kort. Resultatet blir detsamma, en spelarkarusell som stjälpt snarare än hjälpt och det faller tillbaka på sportchefen.



Dessutom framstår timingen som aningen märklig om det är en ”ny röst” som ska få fart på laget. Möjligheterna att undvika det negativa kvalet förefaller körda (Vallentuna, Strömsbro och Nyköping har helt enkelt gasat alldeles för bra i toppen) och genom att göra förändringen nu med flera veckor och sex omgångar kvar av vårserien förefaller risken att bränna den där nyhetens behag-feelingen som kan ge kortsiktig positiv effekt i förtid ganska stor. Man riskerar att vara tillbaka i en gammal lunk igen lagom till kvalet.



Så till vilken nytta?



Men det som är mest tråkigt i det här är förstås att Hammarby var på väg mot något spännande. Hade man vågat stå bakom sin tränare genom motvinden hade det kunnat bli något att skörda till nästa säsong. Med kontinuitet hade så väl tränaren som laget kunnat växa tillsammans.



Istället hemfaller man (som vanligt) åt ängsligheten. Klubben har inte modet att faktiskt våga tro på någonting.



Vilket ju i slutändan är den stora anledningen till att man inte är så mycket mer än en medioker Hockeyettan-förening.



Jag vet ärligt talat inte riktigt hur man räknar när man börjar orera om ”poängbäst i ligan någonsin”. Om det bara är seriespel eller kombinerat seriespel och slutspel. Hur man över huvud taget gör gränsdragningarna med tanke på att ettan gått igenom oerhört många serieupplägg, skiftningar och platser i seriehierarkin genom åren. Men skitsamma.



Den här grejen som börjat florera i slutet av veckan, att Huddinges Björn Jonason numera är den poängstarkaste liraren i Hockeyettan någonsin är ju helkul. Och inte så oväntad.



Jonason har ju under alla år som han varit ligan trogen varit en pålitlig poängspruta och en dynamo i vilket lag han än har spelat.



Framförallt är han ett unikum. Att som 32 (om inte allt för länge 33)-åring och med snudd på oräkneliga ettansäsonger i bagaget visa upp en sådan hängivenhet och passion inför sporten är inget annat än imponerande. Jonason är fortfarande den där spelaren som vill vinna mest, vill göra flest poäng och som blir sur som satan när det går emot på isen.



”Man är ju inte 20 längre” brukar vi som blivit till åren komna skämtsamt muttra när vi blir lite stelare eller gör saker lite sämre. Det gäller inte Björn Jonason. Han agerar som att han fortfarande tror att han är 20. På ett väldigt bra sätt.



Kul att han uppmärksammas!



Då här lagom till helgen rekommenderar jag lyssning på det senaste podcast-avsnittet (#166 Transferdeadline behind the scenes) där Visbys sportchef André Lundholm rycker in och på ett förnämligt sätt medverkar till en nyanserad blick bakom kulisserna under deadline day.



Fönstret har bommat igen och med facit i hand hände det inte särskilt mycket revolutionerande. Vi diskuterar varför marknaden var så tunn, hur klubbarna resonerade när de förstärkte (eller inte förstärkte) och det faktum att klubbarnas marknad plötsligt blev spelarnas marknad.

Dessutom tittar vi närmare på hur det egentligen går till under deadline day när spelare blir lediga, klubbar scannar efter nyförvärv och övergångarna går igenom. Hur går snacket bakom kulisserna? Hur är egentligen gången? Lundholm förklarar även varför det är osmart att skriva en målvakt som backup i en allsvensk förening vid deadline. Bland mycket annat.



Ni hör podden via iTunes, Acast, i andra lämpliga poddappar, på Spotify eller här:

http://www.mjornberg.se/2021/02/18/166-transferdeadline-behind-the-scenes/



Trevlig helg!

