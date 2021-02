Ambitionsnivån inför säsongen var tydlig. Karlskrona skulle gå för att studsa tillbaka till Hockeyallsvenskan. Men det som visats upp under säsongens gång så väl sportsligt som i besluten som tagits vid sidan av tecknar en helt annan bild.

Är det rent av så att Karlskrona indirekt gett upp säsongen?



Ingen i klubben skulle naturligtvis någonsin gå med på att säga det offentligt. Men frågan är i allra högsta grad relevant. Är det måhända så att Karlskrona indirekt lagt ner säsongen och riktat blicken mot framtida stordåd?



En transferdeadline passerade utan att Karlskrona värvade. Trots påtagliga behov och en trupp med tydliga svagheter satt man lugna i båten och höll i slantarna. Det väcker vissa funderingar.



Ett par dagar innan deadline höll man ett av sina ”Facebook live” (ett underbart initiativ som fler klubbar borde ta efter!) där man meddelar supportrarna om vad som händer i klubben så väl sportsligt som organisatoriskt.



Det var glada miner. Man berättade om en ekonomi i balans, 1,2 miljoner i eget kapital och en framtid som trots ett oerhört rörigt år ändå ser ganska ljus ut.



Med andra ord, det bör kunna tolkas som att Karlskrona satt i en position där de om de verkligen hade velat hade kunnat förstärka. Både med hänsyn till ekonomin och det faktum att man är en ”storklubb” i Hockeyettan och därmed står först i kön om det skulle bli huggsexa om spelare.



Sportkoordinatorn Erik Belin förklarade det dock ganska bra när han lade ut texten om backjakten som mynnat ut i intet. Det lät, ”den spelare vi söker finns inte – vi har inte hittat den karaktären” och ”vi känner oss trygga med det spelarmaterial vi har”.



För att komma från KHK, en klubb vars dna snarare handlar om att satsa svulstigt och värva (eller låna) allt som värvas kan är det ett oerhört vettigt resonemang. Fanns inte det man ville ha på marknaden bör man förstås inte värva något bara för att. Det är helt rätt tänkt.



Att det inte blev något på upploppet, de sista skälvande dagarna och timmarna innan fönstret stängde må vara en sak, men rent krasst hade Karlskrona kunnat lösa det långt dessförinnan om de verkligen hade velat. De kan tala om kraschade värvningar, spelare som skrev på men inte kom och så vidare, men summa summarum, när var och varannan småklubb kunnat fiska upp spets under vintern hade Karlskrona också kunnat göra det om man verkligen, verkligen haft den ambitionen.



Nu står man alltså där efter en deadline som passerat med en trupp som med Hockeyettan-mått mätt förvisso är bra, men som inte har presterat under merparten av säsongen, som sladdar i botten av Allettan och som har uppenbara brister. Det är så att säga ett lag som knappast, om inget mirakulöst plötsligt inträffar, har vad som krävs för att ta klivet tillbaka till Hockeyallsvenskan.



Ändå valde man att inte förstärka (bytet Oskar Svanlund mot Lucas Edmonds som man gjorde med Kristianstad går jämt ut). Det väcker frågor. Speciellt som man tycktes ha resurserna för att göra det. Speciellt som allsvenskan sägs vara målet.



Men börjar man rekapitulera det på det viset är det också av stor relevans att blicka tillbaka på det tränarbyte som skedde i början av januari.



Nej, det funkade förstås inte önskvärt med Mats Lusth och ja Eric Karlsson är ett väldigt intressant tränarnamn för framtiden. På sikt är det en rokad som är hur rimlig som helst. Men vilken klubb som menar allvar med sin satsning mot Hockeyallsvenskan gör ett sådant byte?



Bort med den rutinerade som varit med på liknande resor många gånger förut och in med den 27-årige gröngölingen som i stort sett aldrig coachat ett a-lag på nivån. Än mindre lotsat ett lag med hög svansföring mot den snålblåst och det nålsöga som man måste ta sig igenom för att ta klivet upp.



Hade Karlskrona på blodigt allvar satsat för att omedelbart studsa tillbaka upp i Hockeyallsvenskan hade klubben förmodligen för all del gett Mats Lusth kicken, men de hade stått redo med ett betydligt mer rutinerat namn i kulisserna för att ta över.



Allt som allt ger det bilden av en förening som internt funderat lite och kommit fram till att skynda långsamt faktiskt kan vara en ganska bra grej ibland.



Det är kloka personer som styr i föreningen och jag håller de inte för orimligt att man gjort konsekvensanalysen att det blir svårt och kanske inte heller så lyckat att nå Hockeyallsvenskan den här säsongen. Att det är det som har fått styra besluten.



För uppsidorna är ju faktiskt ganska många. Nu får man en riktig audition av truppen och kommer kunna se vilka spelare som presterar i motgång och när det hettar till i slutet av säsongen. Vilka det är vettigt att bygga kring inför nästa säsong så att säga. Samtidigt får Eric Karlsson utstå de viktiga prövningarna som seniortränare och kommer vara mindre rookie och mer mogen att ratta laget långt nästa säsong. Är det en plan är den ganska begåvad.



Samtidigt, hur kul kommer det egentligen vara att kliva in i Hockeyallsvenskan nästa säsong?



De negativa sviterna av årets coronasäsong kan bli ganska påtagliga, inte minst ekonomiskt. Det finns en överhängande risk för ordentlig baksmälla och att då kliva in som nykomling i en liga med betydligt större kostnader, tokiga resor och allmän osäkerhet. Det finns inga garantier för att det blir publik till hösten heller. Nja, helt ärligt, det lär finnas bättre år att ta sig dit. Det kanske är rimligare att hålla i de slantar man lyckats bygga upp och fortsätta agera smart för att komma ordentligt rustade när man väl tar sig upp.



Samlad bedömning: att verkligen gå all-in för att ta sig till Hockeyallsvenskan just den här våren hade riskerat att kosta betydligt mer än det smakar.



Det är bara ren spekulation i utifrånperspektiv, men är det så resonemanget har gått är det smart.



Nu ser det ut som att man snarare anlägger ett ”går det så går det”-förhållningssätt till säsongen. Konstigare saker har hänt än att KHK skulle kunna snubbla upp, laget är som sagt inte dåligt, men klubben gör ingen huvudlös satsning för att ta sig dit.



Om man vill hårddra det alltså indirekt ger upp säsongen.





* * *



Tillslut nådde coronan även till Tranås. Klubben som var tidiga med att banka upp plexiglas mellan spelarna i omklädningsrummet och har jobbat effektivt med att försöka hålla smittan borta fick tillslut också in den och tvingas nu till en paus.



Naturligtvis inte särskilt oväntat, det tycks helt enkelt vara så att ingen kommer undan.



Det var bara en tidsfråga.

