Därför nobbade han SHL-klubbarna: ”Lite högre risker”

Markus Svensson gjorde det bra i HV71 men har sedan nobbat att skriva på för både HV71 och Leksand.

Nu förklarar veteranmålvakten varför han tackat nej till SHL-klubbarna.

– Under tiden jag var i HV så fick vi reda på att vi väntar enäggstvillingar, säger Svensson i C More.

Han gick klubblös under en längre tid innan HV71 slutligen gav honom chansen mellan stolparna på ett korttidskontrakt.

Där gjorde Markus Svensson bra ifrån sig vilket ledde till intresse från flera klubbar, bland annat just HV71 men även Leksand och Linköping.

Det blev dock inget fortsatt spel i SHL den här säsongen och både HV och Leksand har själva bekräftat att de fick nobben av veteranmålvakten.

Nu förklarar Svensson varför han tackade nej.

– Under tiden jag var i HV så fick vi reda på att vi väntar enäggstvillingar lite längre fram i vår vilket känns skitkul. Men det är ju också lite högre risker kring en sån graviditet, säger 36-åringen till C More och fortsätter:

– Efter tiden i HV fanns det ju lite mer intresse kring mig än vad det hade funnits innan det. Jag kände väl att jag vill göra det som är bäst för min familj och att jag kommer vilja vara och behövas mer hemma här under våren och för att hoppa på ett kortare avtal säsongen ut så ville jag inte hamna i en känsla där jag känner att jag sviker ett lag och sedan kan man ju inte riktigt ta pappaledigt som hockeyspelare.

"Det svänger fort åt alla håll i den här branschen"



”HAR INTE BESTÄMT MIG ÄN”

Markus Svensson, med nästan 200 SHL-matcher samt två SM-guld på meritlistan, vet inte hur framtiden ser ut.

Just nu ligger fokuset på det stundande tvillingparet som är på ingång och därför vet han inte om han kommer fortsätta satsa på elithockeyn även inför nästa säsong.

– Jag har väl inte bestämt mig helt ännu. Jag har väl för avsikt att bestämma mig inom de närmsta månaderna. Om jag ska köra på och ha bra förutsättningar så är det ju ett arbete som behöver påbörjas i god tid. Vi får se, säger Svensson till C More.

