”Jag är väldigt trött på hela hockeybranschen”

Ett år som klubblös, men Fredrik Pettersson Wentzel saknar inte hockeyn nämnvärt.

Hemma i Uppsala har målvakten det senaste året fått fundera länge och väl på sin framtid inom sporten.

– Jag känner ingen jättestor glädje till hockeyn längre, säger Pettersson Wentzel till hockeysverige.se.

Det har hunnit gå över ett år sedan Fredrik Pettersson Wentzel senast spelade en hockeymatch. Inhoppet mot i hemmamatchen mot Växjö den 15 februari 2020 blev det sista framträdandet för ”PW” i Oskarshamn – och kanske i karriären.

Sedan Schweizäventyret med Zürich fick ett hastigt slut med coronapandemins framfart förra våren har Uppsalasonen gått utan någon klubb att spela för.

På många sätt ett medvetet val.

– Det har funnits grejer att ta ställning till under vintern. I höstas var det lite knepigare, eftersom lagen hade sina målvakter, samtidigt som ligorna ute i Europa kom igång så sent. Hösten var knepig, men det har ändå funnits erbjudanden som jag har fått ta ställning till, kan jag väl säga, berättar Fredrik Pettersson Wentzel för hockeysverige.se.

***

Sedan i höstas bor Fredrik Pettersson Wentzel i hemstaden Uppsala. På förmiddagarna spenderar 29-åringen ett par timmar på gymmet innan han går hem till den lägenhet han sedan i höstas hyr för att ägna timmar och åter timmar till ett av livets stora intressen – travet.

– Vi är några i min familj som spelar på trav, så jag sitter och pluggar travlopp i veckorna. Det tar en hel del tid, faktiskt. Det är en hobby som jag tycker är väldigt kul och som jag gillar att lägga ned mycket tid på.

– Sen spelar jag mycket tennis nu under vintern, samtidigt som jag spelar väldigt mycket golf under somrarna. Jag ser väldigt mycket fotboll och golf på tv, också. Det blir en väldigt mycket andra grejer som tar upp min tid. Jag har inte sett en enda hockeymatch i vinter.

Jag känner ingen jättestor glädje till hockeyn längre.



Fredrik Pettersson Wentzel

Man behöver inte direkt läsa mellan raderna för att förstå att Fredrik Pettersson Wentzels framtid inom ishockeyn är högst osäker.

Sporten han lärde sig att älska som ung är inte vad det en gång varit.

– Jag har studsat mellan att bestämma mig för att sluta till att fundera på att hoppa på något eller söka kontrakt lite mer aggressivt. Min agent är fortfarande ute och kollar läget ute på marknaden, så maskineriet är fortfarande igång, men…

Pettersson Wentzel tystnar för en stund innan fortsätter:

– Jag är i ett läge där jag känner att allt måste kännas helt rätt om jag ska spela överhuvudtaget, faktiskt. Jag har gjort det mesta jag vill göra inom hockeyn. Det jag vill göra mer av kanske jag inte riktigt får chansen till att göra just nu, heller. Jag sitter i ett läge där jag inte får de kontrakt som jag vill ha, samtidigt som jag inte… Hur ska jag uttrycka mig? Jag spelar inte hockey bara för att jag älskar att spela hockey, så att säga. Jag vill vinna och spela i lag med stora ambitioner och med bra organisationer. Får jag inte det… Då gör jag nog hellre något annat. Vi får se vad som händer framöver, men jag trivs rätt bra med tillvaron just nu.

29-åringen har sett hockeyns baksidor och han är inte överförtjust med vad han har fått uppleva. Det här året som han spenderat borta från hockeyn kan bli mer än bara ett sabbatsår från sporten. Saker och ting talar för att Fredrik Pettersson Wentzel kan ha spelat sin sista hockeymatch på proffsnivå.

– Jag är definitivt i ett läge där jag känner att jag gjort mitt på isen. Jag kommer inte att hoppa på vad som helst bara för att få spela hockey. Det ska kännas rätt och det ska vara på ett ställe där det känns kul för att laget vill något, det är bra ledare och en bra organisation. Jag är väldigt trött på hockeybranschen i stort, kan man säga.

Kan du utveckla vad du menar med det?

– Jag har spelat professionell hockey i tio år nu och det är ändå ganska lång tid. Säsongerna är väldigt lika varandra varje år. Det är kul på hösten när allt är nytt och allt drar igång. Laget har ambitioner för säsongen och allt är uppåt. Sen kommer en lunk på tre, fyra månader där det inte är så kul. Sen blir det lite roligt framåt vårkanten med slutspel och hela den biten. Så ser det ut varje år utan något undantag, egentligen. Så kommer det även fortsätta.

– Sen har jag stött på väldigt många ledare och sportchefer eller andra högt uppsatta inom sporten som är direkt okunniga. Att vissa har så högt uppsatta positioner inom topphockeyn i Sverige är, tja… De har hamnat på sin position genom kontakter eller vad det nu är. I vissa fall vet jag inte hur det fungerar, ens? Allt det där är jag rätt trött på.

– Jag känner ingen jättestor glädje till hockeyn längre.

***

Precis som för många andra arbetslösa hockeyspelare har det senaste året varit ett annorlunda sådant för Fredrik Pettersson Wentzel. I stället för att gå ned till hallen och träna tillsammans med sina lagkamrater har 29-åringen hållit igång själv med gympass mer eller mindre varje dag.

– Det har varit otroligt speciellt. På ett sätt är det kanske inte så jättestor skillnad från andra år, då jag ju bott i Tyskland och andra svenska städer där jag lärt mig att spendera mycket tid med mig själv. Då har man visserligen varit på hallen på förmiddagen och hängt lite med killarna i laget, men det är inte så farligt att umgås med sig själv heller. Jag klarar mig rätt bra.

– Sen är det klart att det har varit speciellt att inte spela någon hockey. Vintern har varit väldigt annorlunda mot vad den har varit de senaste tio åren, får jag ändå säga.

Under vintern har jag inte saknat hockeyn överhuvudtaget, om jag ska vara ärlig.



Fredrik Pettersson Wentzel

Men Pettersson Wentzel är tydlig med att arbetslösheten till stor del är ett medvetet val från honom. Hockeyfacklan brinner inte alls på samma sätt som tidigare.

– Man har hört så många gånger genom åren att det är så kul att man får hålla på med sin hobby och det man tycker är allra roligast. Så var det kanske för mig när jag var ung, men ju äldre jag har blivit så har andra saker succesivt blivit roligare. Jag har andra hobbys som jag egentligen tycker är roligare än hockeyn, så då blir sporten mer som ett jobb. Då tappar man en del glädje.

– Sen är det inte just att spela hockey i sig som jag är trött på. Att spela en hockeymatch skulle jag nog fortfarande tycka är skitkul fortfarande, men det är allt runtomkring som de senaste åren har börjat tippa över till det mer negativa hållet. Det tar helt enkelt för mycket energi och gör att jag inte tycker att det är lika kul att hålla på längre.

Du har inte saknat ”hockeylivet” under året som har gått, med andra ord?

– Nej, verkligen inte. Det var kanske lite där i höstas när SHL drog igång som man kände att det var tråkigt att man inte lirade någonstans. Den perioden är väldigt kul, när man är i en ny grupp som man suttit och haft massa möten med och äntligen ska få gå ut och köra. Där och då känns alltid allting väldigt bra.

– Men nu under vintern har jag inte saknat hockeyn överhuvudtaget, om jag ska vara ärlig.

***

Det har varit en klubb som stått högst upp på Fredrik Pettersson Wentzels önskelista sedan han blev klubblös förra våren: Hockeyallsvenska AIK.

– Det är faktiskt AIK som jag har siktat på hela säsongen. Vi har varit på dem hela våren, men de har valt att gå en annan väg, helt enkelt. Jag är AIK:are från barnsben, så det har alltid varit en liten dröm för mig att spela i AIK. Det är väl egentligen det som vi har siktat in oss på, utan någon framgång. Det tycker jag är lite tråkigt, säger ”PW”.

Med sitt boende i Uppsala är det också naturligt att göra kopplingen till allsvenska konkurrenten Almtuna, men parterna har inte varit i någon kontakt med varandra överhuvudtaget under säsongens gång.

– Jag tror inte de har varit så intresserade, faktiskt. De har haft sina målvakter där. Samtidigt… Som jag sade, jag kommer inte att spela hockey för sakens skull. Det gäller även ekonomiskt, så klart. Sen skulle jag absolut kunna spela i Almtuna, det är inte det som är grejen. Men jag har inte fått något förslag från Almtuna överhuvudtaget, så då är det ju svårt att ta ställning till något.

***

Vad som än väntar Fredrik Pettersson Wentzel i framtiden så kommer han att landa på fötter. Sommaren 2013 startade han, tillsammans med en vän, väderappen ”Perfekt Prognos” som ett slags hobbyprojekt vid sidan om isen.

Även om väderappen nu är en arkiverad historia, det började kosta mer än vad det smakade, som ”PW” själv säger, så har 29-åringen alltid haft ett driv och en nyfikenhet för andra branscher än den hockeyvärld han befunnit sig i sedan genombrottet med Almtuna som tonåring.

– Jag har ett stort intresse för såna där grejer, som väderappen. Under vintern har jag varit inne lite på att starta upp nåt bolag och jag har en del idéer, så det är väl förmodligen något jag kommer att hålla på med sen, om och när jag slutar med hockeyn.

Vad vill du göra i framtiden, då?

– Man hade väl önskat att man var helt klar med vad man vill göra framöver. Jag har tusen vägar att gå, känns det som, och det blir mycket att välja på. Men jag är bara 29 år och det är väl knappt någon ålder på en arbetare – eller hockeyspelare, för den delen – även om det känns som att man är väldigt gammal i hockeygamet, säger ”PW” med ett skratt.

– Nej, men så är det. Ska jag ut i arbetslivet nu så har jag kanske en liten fördel mot mitt parallella 35-åriga jag som spelat hockey istället. Då har jag fem år extra på mig att klättra i ett företag. Det finns för- och nackdelar med allting.

Jag vill egentligen bara bort från hela hockeybranschen och hela hockeykulturen.



Fredrik Pettersson Wentzel

Det låter på dig som att du kanske inte vill jobba inom hockeyn, i alla fall.

– Den lättaste vägen hade väl varit att gå och bli målvaktstränare. Det hade jag kunnat bli väldigt fort och säkert kunnat få något jobb, med tanke på vilka målvaktstränare som finns därute. Det hade nog varit den lättaste vägen. Men jag vill egentligen bara bort från hela hockeybranschen och hela hockeykulturen.

– När jag blir äldre så kommer jag att vara arg på mig själv om jag bara tagit den enkla vägen och stannat i hockeybranschen hela mitt liv. Det roligaste tror jag skulle vara att jobba på ett kontor med folk i olika åldrar och med både kvinnor och män. Jag vill gärna känna på den miljön, i alla fall.

– Sen exakt vad det blir i framtiden vet jag inte. Jag är fortfarande kvar i valet och kvalet om jag ska fortsätta spela eller inte. Jag håller mig ju i form och är nog bättre tränad än någonsin, men sen tror jag inte att jag kommer att vara kvar i hockeybranschen efter karriären. Men, som sagt, vad det kan tänkas bli efter karriären har jag ingen aning om. Ena dagen vaknar jag upp och vill göra en sak, en annan dag vaknar jag upp och vill göra något helt annat.

Fredrik Pettersson Wentzel har fått tid att fundera på sin framtid under det hockeylösa året han har bakom sig. Även om han inte är helt klar med vad han vill spendera sitt arbetsliv med framöver så är han på en bättre plats i dag än tidigare.

– Rent generellt har jag mått bättre den här vintern än vad jag gjort de senaste vintrarna. Men med tanke på vad som pågår i världen just nu så händer det ju väldigt lite just nu, så man får ju inte vara med om speciellt mycket. Då får man lite absintens över det, att det inte händer något.

– Så det är klart att jag saknar att vinna en lördagsmatch på hemmais i SHL inför fullsatta läktare. Det finns inte så mycket som slår det. Sådana saker saknar jag just nu, men på det stora hela, och på det personliga planet, där jag får bo hemma i Uppsala, sköta mig själv och träffa familjen regelbundet…

– Jag mår nog bättre än vad jag gjort på bra många år.